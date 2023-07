SIGA NO

Horóscopo do dia (12/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Touro

A Lua Minguante entra em Touro, nos pedindo mais calma, paciência e cuidado. Possibilidade regenerativa e curativa. A conjunção a Urano nos pede maior desapego de velhos valores. Não devemos ser obstinados, mas encarar as necessidades de mudanças com paz interior.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua vida financeira e material é marcada pela consciência profunda de seus desejos e necessidades, mas num sentido mais maduro e desapegado. Será preciso deixar ir velhos valores e estagnações. Esta é uma energia regenerativa que lhe trará mais paz caso você coopere com o processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais introspecção e subjetividade. Este é um momento que pede desapego de si mesmo para enxergar o quadro maior das coisas. Terá percepção do que precisa ser mudado e transformado em si mesmo. Se permita mais pacificação interior.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Minguante lhe pede hoje grandeza espiritual e emocional, que saiba se desapegar de velhos hábitos, manias e condicionamentos emocionais equivocados. Estará mais sensível, sonhador e ligado aos planos mais sutis. Aproveite essa vibração para se conectar com importantes insights que virão através de sua intuição.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua vida social e sua contribuição coletiva são mobilizados pela Lua Minguante de hoje. Como sua regente, ela lhe pede maior introspecção e sabedoria para se lidar com as pessoas de maneira madura e desapegada. O tom de objetividade trazido por Urano será muito benéfico para que dê sua contribuição ao coletivo. Auxilie, mas dentro de seus limites e possibilidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante lhe pede mais apaziguamento e sabedoria quanto à sua carreira, autoridade e imagem profissional. Lembre-se que é preciso sair da zona de conforto com Urano. Pode ser que precise deixar velhas estruturas para trás, mas faça isso com apaziguamento interior. Use de sua sabedoria emocional para qualquer decisão ou atitude que precise tomar agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Esta Lua Minguante lhe possibilita se libertar de velhos condicionamentos e crenças limitantes. Estará com maior necessidade de revisar os valores pelos quais se pauta. A consciência de suas ideias lhe auxilia a ter um olhar mais crítico sobre dogmas e ideias impostas. A fé pede mais entrega e um olhar honesto para si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua lhe pede revisão e desapego no reino emocional, na troca afetivo-sexual, nos valores conjuntos e nas transformações profundas. Aqui há um convite para que limpe e clareie emoções velhas e estagnadas, trazendo um amor mais maduro e sábio. Permita que emoções desgastadas sejam escoadas e limpas. Busque a interiorização antes do impulso.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante lhe pede revisão no campo das parcerias, amor e vida social. O momento lhe permite enxergar melhor as questões emocionais ligadas ao outro e àquilo que precisa ser mudado nas relações. Tenha uma visão mais objetiva em relação às pessoas. Deixe ir emoções que atrapalham o fluir do relacionar. Também deixar ir relações que não agregam valor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante lhe traz consciência de questões emocionais profundas que podem estar atrapalhando o fluxo de sua vida material. Portanto, será preciso uma atitude mais madura e desapegada neste sentido. Também lhe pede renovação no campo da saúde, deixando ir hábitos nocivos e estagnados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante lhe traz maior confiança em si mesmo, no seu potencial e expressão de seu valor próprio, mas tudo isso com calma, maturação e sabedoria. Renovação vinda da própria essência espiritual, que pede desapego de rigidez na atitude ou expressão. Doe seu amor com generosidade, mas sem esperar nada em troca. Expresse sua sabedoria emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você terá grande consciência de suas emoções, de questões passadas e subjetivas, assim como o que precisa para renovar e superar tais questões. Mas será preciso mais desapego e sabedoria quanto às próprias emoções. Também busque ser mais objetivo para com a vida familiar. Limpeza emocional e necessidade de recolhimento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante lhe traz hoje uma limpeza no reino mental. Se permita esvaziar a mente, deixando ir ideias estagnadas com maior desapego e objetividade. Estará cheio de insights e intuições. Sua comunicação estará mais subjetiva, significativa e profunda. Mas também deve se permitir mais silêncio e meditação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta