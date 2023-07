Horóscopo do dia (11/07): Confira a previsão de hoje para Aquário

677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este momento lhe pede comunicação com o outro. Fale honestamente, partilhando seus anseios, desejos e ideias. Mas aqui também é fundamental saber ouvir. Saber ceder espaço para que o outro comunique suas ideias e ter empatia real. Considerações e escolhas sobre relacionamentos também serão uma tônica deste período. Diálogo aberto nas parcerias.

Mercúrio em Leão

Mercúrio entra hoje no signo de Leão. Nosso padrão mental tende a ser mais criativo e autocentrado; aqui tendemos a nos comunicar de um jeito muito próprio. Cuidado para não se fechar ás opiniões do outro completamente. Essa mente também vibra criatividade, alegria e diversão. Alinhamento da mente com padrões essenciais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta