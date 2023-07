Primeiro ator a viver mulher trans em novela dos EUA morre aos 48 anos

677

Carlson ganhou notoriedade na novela 'All my children', onde apareceu em mais de 50 episódios a partir de 2006 (foto: ABC TV)

Morreu aos 48 anos o ator Jeffrey Carlson, conhecido por trazer à vida a primeira personagem trans de uma novela americana. A informação foi divulgada por Susan Hart, colega de Carlson na Shakespeare Theatre Company e amiga próxima do ator. Até o momento, a causa da morte, em 6 de julho, não foi esclarecida.

Nascido na Califórnia em 1975, Carlson ganhou notoriedade na novela 'All my children', onde apareceu em mais de 50 episódios a partir de 2006. Sua estreia na trama foi como o rockstar Zarf, sendo posteriormente reconvidado para o papel de uma mulher trans, após os escritores decidirem incluir uma personagem trans na narrativa.

A trajetória de Zoe, incluindo consultas com endocrinologistas, participação em grupos de apoio e a revelação aos pais, foi retratada com detalhes na novela. Embora a TV americana já tivesse apresentado personagens trans secundários, Zoe foi a primeira em um folhetim diurno, gerando debates na época.

Em entrevista à revista 'People', Carlson afirmou que a ideia era justamente instigar a discussão. Ele mencionou ter recebido uma carta de uma menina de 11 anos que dizia: 'É legal você se tornar uma garota. Então teremos coisas em comum.'

Além da TV, Carlson fez carreira na Broadway, interpretando Billy em 'The Goat or Who Is Sylvia?' e Marilyn em 'Tabu'. Ele também teve destaque no cinema, com papéis menores, como em 'Hitch', comédia de Will Smith de 2005.