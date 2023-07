Madonna é vista passeando depois de internação que parou turnê, diz portal

677

Madonna foi internada na UTI no final de junho por causa de uma infecção bacteriana grave (foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Madonna foi vista pela primeira vez desde que recebeu alta da internação que a afastou dos palcos, na última semana. Segundo o site americano Page Six, a artista passeou com uma amiga em Nova York no domingo (9/7).

A artista precisou ser levada para uma UTI no final de junho por causa de uma infecção bacteriana grave, segundo declaração de seu empresário Guy Oseary.

A cantora não apresentava dificuldades para caminhar, segundo o portal, mas, antes de atravessar uma rua, precisou se apoiar em um poste por um longo período de tempo. A imagem é da podcaster Lauren Conlin.

ELA ESTÁ BEM! Madonna foi flagrada pelas ruas de Nova York pic.twitter.com/Uwovjz6qTJ — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) July 9, 2023

A diva estava se preparando para começar uma turnê mundial em comemoração dos seus 40 anos de carreira e atrasou o giro, que começaria no dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá.

Informações do site TMZ, que afirma ter conversado com fontes próximas à cantora, dizem que a cantora teve febre e ignorou sintomas por um mês antes da internação.

Segundo as fontes não identificadas, Madonna teria evitado ir ao médico porque estava ocupada se preparando para sua próxima turnê, a "Celebration Tour", que começaria em julho com um show em Vancouver, no Canadá.