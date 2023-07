677

Horóscopo do dia (10/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação focada e diálogo transformador

Marte entra em Virgem. Nosso senso de ação passa para um terreno mais pragmático e objetivo. Este é um cumpridor de tarefas, trabalhador. Ação motivada pelo ser útil, eficiente e estar a serviço. Força para realizar com eficiência, realismo e senso crítico. A oposição de Mercúrio em Câncer com Plutão em Capricórnio nos faz confrontar nossos medos, raivas, inseguranças e questões inconscientes, mas tudo isto deve ser feito sob uma ótica racional e objetiva. Os diálogos emocionalmente honestos podem ser transformadores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra no aterrado signo de Virgem. Sua motivação para trabalhar será alta, assim como servir e ser útil. Bom para atividades físicas vigorosas, mas também refinadas. Movimentação no plano material. Sua mente se volta para dentro, para a subjetividade e isto será importante para encarar as mudanças que se passam nas velhas estruturas. Atenção ao diálogo com figuras de autoridade - busque equilíbrio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe pede muito mais autonomia e ação alinhada à própria consciência. Busque canalizar esta força criativa, em especial se houver respaldo prático. Estará mais competitivo, ágil e impetuoso, mas lembre-se do tom realista e prático de Virgem. Sua mente está ativa, porém é confrontada pela necessidade de renovação da fé na vida. Tenha mais flexibilidade e adaptabilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período que lhe pede mais ação no nível emocional. Busque entender e organizar suas emoções. Ignorá-las ou reprimi-las pode resultar em explosão emocional desnecessária. Mais independência emocional e familiar também. Mercúrio, seu regente, recebe diretamente as influências de Plutão. Seus valores e posicionamento são confrontados pelos outros, em especial aqueles com quem se divide intimidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente estará muito ativa neste período. Busque canalizar esta intensidade na forma de novos estudos ou então de aprimoramento de algo que já estude. Sua fala será assertiva e independente, mas deve tomar cuidado para não ser imprudente. Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz expressão subjetiva; a oposição a Plutão mobiliza os desafios e profundezas das relações e do amor romântico. Será preciso estar aberto ao diálogo, mas sem reatividade emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz muita força para lidar com o mundo material. Sua necessidade de independência financeira e material será alta e estará disposto a lutar por isto. Busque sair das idealizações e faça aquilo que pode na realidade e no tempo presente. Sua mente permeia os recantos mais subjetivos, inconscientes e espirituais do seu ser, resgatando novas possibilidades. Ouse trazer seus sonhos para a realidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente). Sua motivação para agir e conquistar será muito alta neste período, assim como a expressão de sua identidade. Busque agir de maneira pragmática e eficiente, mas não se cobre perfeição. Mercúrio, seu regente, recebe diretamente as influências de Plutão. Suas relações de grupos, amizade, projetos e tudo que envolva os outros são muito mobilizados. Todavia, é chamado a exercer seu poder e limites pessoais perante os outros e na comunicação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um período que lhe incentiva a exploração emocional de questões subconscientes. Você tem o papel de organizar tais questões com senso crítico e realismo, sendo este um momento propício. Ações mais sutis em alta. Sua mente está voltada para a carreira, trabalho e autoridade. Todavia, emoções profundas lhe questionam seu papel no mundo, seu senso de limites e direcionamento na vida. Atenção ao diálogo com pessoas próximas e familiares.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra no aterrado signo de Virgem. Sua necessidade de fazer algo prático será alta, em especial naquilo que envolva grupos, projetos sociais, amizades e trabalhos alternativos. Sua força de vontade para trabalhar e progredir estará alta e irreverente. Sua mente busca neste momento expansão, planos futuros e liberdade. Todavia, não pode ignorar o que se passa no momento presente e os desafios do agora, dando um passo de cada vez.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento traz grande necessidade de conquistar suas ambições e lugar no mundo lá fora. Sua força para progredir profissionalmente será alta, pois estará agindo para dar seu melhor e ser eficiente e profissional. Busque autonomia profissional o quanto puder. Sua mente se encontra em contato com suas profundezas emocionais e isto lhe auxilia na mudança de paradigmas, valores cristalizados e questões materiais e financeiras.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um período que lhe traz maior impulso, otimismo e necessidade de expansão. Enxergará as possibilidades e estará mais aventureiro, mas sem perder sua natural praticidade e senso crítico. A fé intensa lhe é estimulada para sair da estagnação. Sua mente se volta para as questões emocionais das relações, mas deve estar alinhado com seu senso de poder pessoal e respeito à sua individualidade e transformações pelas quais tem passado.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe mobiliza muito as emoções profundas, mas lhe pede que use de sua força para superar crises e questões emocionais difíceis. Use de pragmatismo e realismo do signo de Virgem para ter sucesso em tais situações. Também a energia sexual estará mais intensa. Sua mente se ocupa agora de questões materiais, andamento da vida prática, rotinas e saúde. Todavia, há questões psicológicas e/ou espirituais que pedem atenção e transformação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe instiga muito o setor dos relacionamentos. Mas deverá descobrir um equilíbrio entre você mesmo e os outros. Você é convidado a ter mais discernimento das individualidades nas relações, saindo de possíveis misturas energéticas. Sua mente permeia agora seu senso de individualidade e criatividade, lhe pedindo mais objetividade para lidar com possíveis desafios nas relações humanas e jogos de poder e/ou sociais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta