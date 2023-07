677

Horóscopo do dia (07/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Abrindo a cabeça

O sextil entre Mercúrio em Câncer e Urano em Touro nos traz uma energia facilitada para abrir a cabeça e buscar novas ideias e soluções. Mente que reconhece o passado, mas não se prende a ele, já que busca energias progressistas. Busque enxergar o passado com um olhar mais racional e pragmático. Abertura da mente para novas visões de mundo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você se encontra em um período que lhe pede mudanças criativas no campo material e financeiro e hoje pode ter excelentes ideias e insights de como realizar tais mudanças. Busque abrir a cabeça, mas tendo sempre a referência interior como norte. Sua renovação de valores pode lhe mostrar valores diversos daqueles do meio familiar, mas com equilíbrio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O seu momento atual lhe pede uma grande reinvenção de si mesmo, saindo das zonas de conforto e buscando renovação total em todos os sentidos. Hoje suas ideias serão bem mais progressistas e lhe facilitarão esta expressão renovada de si mesmo. Comunicação facilitada para a expressão da pessoa na qual você tem se transformado.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe o aspecto facilitado e inovador de Urano. Você é chamado a lidar com questões materiais, mas deve se lembrar de que seu maior foco agora é no espiritual/emocional/psicológico. Busque entender quais questões sutis lhe afetam o campo material, se há crenças limitantes que pedem libertação. Insights para mudar o campo material e financeiro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe pede que se abra para a vida e que tenha uma percepção mais ampla, diversa e renovada de si mesmo. Busque estar aberto a ouvir questões dos grupos, das coletividades, de grupos ou amizades que podem lhe fazer se enxergar mais flexível e leve. Não se feche em definições de si mesmo, mas se permita liberdade e renovação pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você é chamado agora a renovar as estruturas de sua vida intensamente. Questões profissionais, de imagem e/ou de autoridade lhe pedem que saia dos velhos padrões e dê espaço ao novo. Você faz contato agora com elementos subconscientes que podem lhe auxiliar muito neste processo, portanto busque momentos meditativos e se permita fluir.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe o aspecto facilitado e inovador de Urano. Você é chamado a se abrir mais para a vida, ter mais fé, coragem e audácia. Tudo isso é facilitado por ideias, amizades, grupos ou interações inovadoras. Se permita repensar suas crenças e objetivos. Inovações relacionadas a grupos, vida online, amizades e vida social beneficiadas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede que entre em contato com suas emoções profundas, renovando totalmente os conteúdos psíquicos. Isto facilita muito o processo de fazer escolhas no campo profissional e de comunicar sua autoridade. Permita que seus instintos lhe guiem nos melhores caminhos no mundo. Escute sua voz interna para buscar seu caminho de realização mundana.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe pede renovação total na maneira com interage com os outros, como forma parcerias e como enxerga o amor. Novas ideias lhe são apresentadas para que você seja mais livre e permita que o outro seja livre também, de maneira igual e justa. As novidades nas relações lhe trazem agora novas perspectivas e um olhar renovado sobre sua fé e futuro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você se encontra em um período que lhe pede renovação total na maneira como lida com o mundo material. Precisa revolucionar hábitos, saúde, trabalho e automatismos. Hoje você faz conexão com seu lado mais profundo e emocional e isto lhe facilita abrir a cabeça para tais mudanças. Lembre-se que a saúde é gerada pelos nossos estados emocionais profundos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é chamado agora a revolucionar sua expressão pessoal, sendo você mesmo genuinamente, ousando ser mais criativo e usar de sua espontaneidade e poder pessoal. Comunicações ligadas a parcerias, amizades ou amor podem lhe auxiliar hoje neste processo, lhe abrindo a cabeça. Harmonia em ser você mesmo e se relacionar com os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é chamado a revolucionar sua vida a partir da conexão interior, buscando resgatar sua sensibilidade, raízes e sentimentos. Questões de ordem material, trabalho e/ou saúde podem ser fatores que lhe mobilizam a se abrir para esta busca interior. Inovações que envolvem vida familiar, pessoal, emocional e tudo que seja de ordem material e prática neste sentido.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O seu momento atual lhe pede que revolucione sua mente, renovando ideias e a maneira como se comunica. Está mais conectado ao que é verdadeiro em si mesmo e isto facilita este processo de transformação intelectual. Muitos bons insights lhe auxiliam a ter mais coragem de expressar a si mesmo com autenticidade e nutrir este novo padrão de forma amorosa.

