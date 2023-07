É fã de ficção científica? Veja filmes da mostra "De volta para o futuro"

677

"Contatos imediatos do terceiro grau", de Steven Spielberg, será exibido nesta quinta (6/7) no Cine Humberto Mauro (foto: Columbia Pictures/reprodução)







A ficção científica propõe reflexões sobre a humanidade e o universo. Com o olhar voltado para essa perspectiva, o Cine Humberto Mauro oferece a mostra “De volta para o futuro” e apresenta um panorama do gênero, destacando o desenvolvimento histórico e a pluralidade de estéticas e de narrativas. A programação gratuita estreia nesta quinta-feira (6/7) e segue até 1º de agosto, no cinema do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro), com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão.





“Exibiremos desde clássicos, como 'Viagem à Lua', de Georges Méliès, até obras mais recentes, como a adaptação de 'Duna', de Denis Villeneuve. Essa seleção diversificada oferecerá ao público uma visão abrangente e cronológica da evolução do gênero e do cinema em si”, explica Vitor Miranda, gerente do Cine Humberto Mauro.

A programação, traz, entre outros filmes,“Godzilla”, de Ishirô Honda, “Metrópolis”, de Fritz Lang, e “Contatos imediatos do terceiro grau”, de Steven Spielberg, que será exibido nesta quinta-feira (6/7), às 19h.





A mostra terá três sessões do programa “História permanente do cinema” e leva ao público filmes comentados por especialistas: “E.T. O extraterrestre”, de Steven Spielberg, “Stalker”, de Andrei Tarkovsky, e “Star Wars: Episódio IV – Uma nova esperança”, de George Lucas.

Os espectadores também poderão escolher um filme para entrar na seleção do evento. Ele será exibido em 1º de agosto, último dia da programação. As sugestões devem ser enviadas por meio do formulário disponível no site www.palaciodasartes.com.br. Confira horários e programação completa da mostra em www.fcs.mg.gov.br. Informações: (31) 3236-7400.