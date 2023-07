677

Horóscopo do dia (06/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação emocional

Mercúrio em Câncer e Quíron em Áries fazem quadratura. Aqui devemos nos atentar ao uso da fala e comunicação para que não exageremos na agressividade, rispidez ou reatividade emocional nas respostas. Busque interiorizar para usar o potencial curativo deste posicionamento, usando a fala de forma curativa. A oposição de Lua em Aquário e Marte em Leão também nos desafia no confronto emocional com os outros, mas usando de sabedoria e racionalidade e objetividade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Mercúrio passa agora por seu setor emocional, pessoal e familiar, lhe pedindo mais comunicação. Todavia, a quadratura a Quíron no seu signo (solar ou ascendente) pode fazer emergir algumas feridas ligadas à sua individualidade. Procure se comunicar levando em conta sua individualidade, mas não seja reativo ou ríspido. Tenha consciência de suas dores ao abordar os outros, mas sabendo trazer algo de benéfico e curativo ao processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição de Mercúrio lhe aguça muito agora a mente, comunicação e intelecto, em especial no que se relaciona a questões do emocional. Todavia, a quadratura a Quíron mostra que algumas dores relegadas ao inconsciente podem emergir na comunicação e você deve estar atento para não ser agressivo, mesmo que de forma indireta. Busque meditar e refletir primeiro antes de comunicar ou decidir para ser mais coerente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe coloca em contato com energias emocionais e instintivas. Em especial questões ligadas à vida material, finanças, bens, valores e talentos. Está buscando se nutrir mais disso e com segurança. Todavia, a quadratura com Quíron mostra que pode haver conflitos com pessoas de fora, amigos, grupos ou na partilha. Busque não ficar reativo, mas usar de sabedoria e inteligência para gerenciar estas questões.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz escutar mais a si mesmo, suas emoções e desejos, também verbalizando isso mais claramente. Todavia, a quadratura a Quíron mostra que isso pode entrar em conflito com a comunicação com figuras de autoridade, cumprimento de compromissos e estruturas estabelecidas. Cuidado para não ser reativo ou comprar brigas sem objetivo. Busque ponderar e chegar em acordos que sejam justos para todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição atual de Mercúrio lhe traz grande necessidade de reciclar ideias antigas, em especial no que diz respeito a questões emocionais, pessoais e/ou familiares. A quadratura a Quíron lhe desafia a sair do sofrimento por idealizações não realizadas ou o como você sonhou determinadas situações, trazendo o fluir e abraçar a vida naquilo que ela lhe traz de melhor. Busque não ser reativo, mas medite, reflita e pondere antes de comunicar, ou ainda, busque o silêncio para escutar sua profundidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe coloca em contato com energias emocionais e instintivas. Em especial questões ligadas a amizades, grupos, causas, vida online e situações coletivas. Deve se comunicar levando em conta sua sensibilidade nestes contextos. Todavia, a quadratura a Quíron mostra que raivas não trabalhadas podem emergir, lhe pedindo que primeiro entenda suas emoções, medos, raivas e frustrações, para depois se comunicar com mais objetividade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio está no seu setor profissional, lhe trazendo boa oratória e capacidade de divulgar mais de sua sensibilidade ao mundo. Todavia, a quadratura a Quíron mostra possíveis feridas e desgastes nas parcerias ou com o público que pedem cura. Busque usar de maturidade e razão para ponderar e argumentar com os outros, evitando reatividades, ou ainda, lidando com a reatividade alheia com mais senso de limite, mas compaixão.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição de Mercúrio lhe faz pensar grande, filosofar, conectar com a fé, expansão, otimismo e sonhar. Todavia, a quadratura a Quíron mostra que desafios do mundo material e prático podem conflitar com tais visões. Lembre-se que certas coisas exigem tempo e esforço e sua impaciência não resolverá o assunto. Também ao falar sobre religião, política e suas visões e princípios, evite a reatividade e busque um tanto mais de senso crítico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio passa por seu setor emocional profundo, lhe trazendo uma intensa reciclagem de ideias e emoções. Deve sondar tais motivações e aprender a integrá-las. Todavia, a quadratura a Quíron pode mostrar certa impaciência com o processo de aprofundamento ou mesmo uma “positividade tóxica”. Busque se permitir o aprofundamento, mas se lembrando de sua luz e sairá bem deste processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição de Mercúrio lhe traz um tanto mais de comunicação e diálogo com o outro, nas parcerias e no amor. Em especial temas ligados à sensibilidade são abordados aqui. Todavia. A quadratura a Quíron mostra que certas feridas emocionais podem emergir. Busque não ser reativo com o outro, mas converse de forma sábia sobre o que sente e partilhe, sem jogos de culpa ou dramas, mas com comunicação honesta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio lhe pede agora um tanto mais de organização, rotina, bons hábitos e senso crítico e isso tudo deve ser motivado em sua vida agora. Todavia, a quadratura a Quíron mostra que excessos mentais podem desafiar o processo. Busque sair da identificação com a mente e foque na praticidade. Cuidado na comunicação com colegas de trabalho e prestadores de serviço para não ser reativo. Tenha a mente flexível e a ação material objetiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição de Mercúrio lhe faz um tanto mais expressivo e lhe motiva a comunicar a si mesmo, seu poder e criatividade. Todavia, a quadratura a Quíron lhe relembra de questões mais pragmáticas, financeiras e dores ligadas a este setor. Lembre-se de usar de criatividade em resoluções que necessitem de soluções mais em conta. Também é lembrado de não ficar parado na zona de conforto, pois esta também pode ferir caso não abarque seu potencial criativo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com