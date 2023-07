Morre Vânia Cavalera, mãe dos irmãos Cavalera, aos 80 anos

677

Vânia Cavalera morreu aos 80 anos (foto: Reprodução/Instagram)





Vânia Cavalera, mãe dos irmãos e fundadores da banda Sepultura, Iggor e Max Cavalera, morreu aos 80 anos. O anúncio veio por um comunicado da dupla no perfil do Instagram do Cavalera Conspiracy, atual grupo deles.









O Sepultura foi formado em Belo Horizonte no ano de 1984, pelos irmãos Cavalera juntamente com Paulo Xisto Jr, Wagner Lamounier e Jairo Guedez. Nos anos iniciais, Vânia foi uma grande influência e ofereceu grande suporte para o desenvolvimento da banda.













Leia: 'Cultura indígena tem que ser respeitada', diz Max Cavalera nos 25 anos do álbum Roots Em entrevista para a Revista Trip em 2010, ela relembrou o começo da banda que logo se tornou um sucesso mundial: "Eles criavam as músicas na minha sala e ensaiavam na casa do [baixista] Paulo Xisto. Mandavam fitas para tudo o que era rádio e gravadora. Cheguei a acompanhar os meninos em shows para cinco, dez pessoas."





Nas redes sociais, outros músicos e amigos lamentaram a morte de Vânia, inclusive o guitarrista Andreas Kisser, que hoje comanda o Sepultura e tem uma rixa com os irmãos Cavalera: