Horóscopo do dia (05/07): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe deixa mais subjetivo e intuitivo. Se dê espaço para se escutar e às próprias necessidades. Saturno aqui lhe reforça o compromisso de escutar o que realmente sente e levar isso para o reino da ação. Mudanças no terreno familiar e emocional tem lhe instigado a sair da zona de conforto. Assuma compromisso para com seu próprio processo.

Lua em Aquário

A Lua em Aquário nos pede mais frieza e objetividade para se lidar com as emoções. A conjunção a Saturno pede ainda mais objetividade e maturação emocional. O sentimento gregário em grupos e amizades se faz alto, mas pede senso de limites também. Essa Lua possui desprendimento e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com