Horóscopo do dia (01/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conectando com o essencial

A conjunção de Mercúrio com o Sol nos traz capacidade de decodificar os impulsos da essência, do espírito ou eu superior através do intelecto e ideias. Excelente dia para sintonizar a verdade e questões essenciais. Se dando no signo de Câncer, muitos temas ligados a emoções, família, passado e vida pessoal podem ser clareados. Alinhamento da mente com instâncias superiores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz clareza e comunicação no campo emocional e pessoal. Capacidade de ventilar emoções com muito propósito e senso de cura. Bom para clarear questões familiares e do passado. Se permita mais interiorização e também diálogo sobre o que sente. Pode ter bons insights quanto ao andamento de sua vida pessoal e/ou familiar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande clareza no campo mental. Está apto a entender melhor questões emocionais e passadas a partir de um ponto de vista claro, leve e acolhedor. Sua fala tende a ser carregada de emoções, mas busque usar disto da maneira mais curativa possível. Resoluções ligadas a irmãos, parentes ou vizinhos também podem ocorrer.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com o Sol em Câncer. O dia de hoje lhe traz maior clareza e percepção, em especial quanto a questões materiais, valores, talentos e finanças. Você tende a ter uma relação mais afetiva e emocional ao se lidar com este setor e o dia de hoje lhe permite grande clareza e uso do magnetismo pessoal para resolver pendências e se sentir valorizado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção do Sol com Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior comunicação para consigo mesmo, enxergando quem você é, sua individualidade e comunicando mais a própria expressão pessoal. Estará mais flexível, múltiplo e adaptável, buscando um pouco mais de bom humor e flexibilidade, mas junto de sua natural sensibilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra com Mercúrio em Câncer. Você está há poucos dias de entrar em um novo ciclo, quando o Sol entrar em Leão. Até lá está limpando conteúdos subconscientes e emocionais. O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto a tais temas. Busque ouvir a sua sensibilidade e ventilar os conteúdos através de práticas terapêuticas, muito propícias neste período.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com o Sol em Câncer. Você terá muito brilho e clareza, em especial ao se lidar com questões coletivas. Terá condições de estar entre amigos e em grupos, mas sendo fiel a si mesmo. Busque ser afetivo, mas também transparente. Clareza quanto a problemas e questões mais amplas, assim como formas inteligentes de solucioná-los.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz clareza quanto a questões profissionais e de estrutura. Sua comunicação profissional tende a ser clara e objetiva, mas sem perder o tom afetivo. Seu magnetismo para divulgar seus talentos será alto. Também seu lugar de fala como autoridade estará mais em evidência. Bons insights quanto a caminhos a se tomar no mundo e possibilidades materiais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior conexão com sua fé e senso de propósito e significado na vida. Haverá sensação de maior intimidade com o lado divino. Busque oração, meditação e quaisquer outros recursos que lhe facilitem este contato. Visão mais clara também de possibilidades e objetivos futuros. Mente intuitiva alinhada com o que é essencial.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto a emoções profundas e partilha. Terá grande clareza para lidar com temas emocionais, mesmo aqueles mais difíceis. Busque ventilar suas emoções hoje com racionalidade e sem julgamentos. Também entendimento de questões sexuais e também de partilha. Conexão e insights que podem trazer cura e transformação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e objetividade para se lidar com os outros, as parcerias e o amor romântico. Dia propício para se comunicar ao outro com afetividade, mas também honestidade. Busque deixar claro o que sente e pensa, assim como deve dar espaço para o outro também expressar a si mesmo. Clareza de senso de propósito em comum.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje traz grande clareza quanto a questões de ordem prática e de funcionamento material. Terá visão mais ampla de métodos, rotinas, trabalho e cuidados para com a saúde. Seu brilho ao servir e ser útil será intenso, especialmente estando emocionalmente entregue. Busque usar o dia de hoje para dar andamento ao que precisa materialmente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz intensa conexão com sua essência, seu lado criativo e poder pessoal. Estará comunicando muito bem quem você é e quais as suas prioridades. Se permita expressar a intensa criatividade deste momento, dando à luz novas possibilidades e criações. Esteja mais no centro do palco, vibrando na sua luz e potencialidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com