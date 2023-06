677

Horóscopo do dia (30/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sensibilidade com realidade

Netuno entra em movimento retrógrado em Peixes. Somos chamados a buscar do lado de dentro nossos sonhos, sentimentos e espiritualidade, ouvindo a própria sensibilidade e senso de compaixão. Transcendência de padrões psicológicos, subconscientes e da saúde psíquica. O trígono entre Mercúrio em Câncer e Saturno em Peixes facilita o processo, nos “ancorando” em nossas emoções através de um senso de razão e realismo neste campo emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Ocorre aqui uma forte motivação espiritual, de buscar algo que vá além deste mundo material, que traga significação, acolhimento e transcendência. Sua mente está voltada para o campo emocional, familiar e subjetivo, mas ancorada por um senso de realismo emocional. Momento para ventilar as próprias emoções num processo terapêutico ou através de meditação, oração, artes e afins, cuidando do seu campo psíquico.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade para com as dores do mundo está presente, pois você está sensível aos que passam por dificuldades e demandas. Busca interna por força de seu senso de amparo, caridade e agente de transformação no mundo. Sua mente está sensibilizada, mas também há um forte senso de limites e realismo que lhe facilita o auxiliar dentro dos justos limites.Trocas profundas nas amizades, assim como reavaliação do que realmente importa em tais relações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Momento de rever carreira e estruturas construídas. Talvez tenha se entregado em demasia às obrigações, mas que nem sempre correspondem aos anseios e sonhos. Mercúrio, seu regente, lhe pede mais nutrição de seu senso de valor próprio e merecimento, lhe facilitando o reavaliar das estruturas, carreira e propósitos de realização no mundo. Busque também reciclar agora o uso da sua autoridade, mas aliada à sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Momento de resgate de seu senso de fé na vida. O lado mais abstrato da vida te convida a uma grande viagem. Sua sensibilidade te leva a enxergar o que vai além dos limites circunscritos de sua vida. Tudo isso, porém, deve vir acompanhado de um senso de realismo e objetividade. Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede escuta interna e reconexão a si mesmo. Resgate de um senso de fé na vida e em suas próprias capacidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Momento de revisar emoções profundas, limpar mágoas e ressentimentos de forma séria. Se agarrar a esse tipo de sentimento não traz bem algum. Se permita cura e fluidez emocional. As vivências afetivas e sexuais podem ser gratificantes, contanto os limites sejam respeitados. Escute suas questões emocionais e subjetivas, reavaliando a forma como troca profundamente e qual o papel das partilhas em sua vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Uma nova maneira de encarar os relacionamentos se faz necessária. Não temos como controlar o outro, mas podemos expressar nossos mais genuínos sentimentos. O céu te pede aceitar o outro tal qual é, sem querer colocá-lo dentro de moldes e padrões seus. As relações pedem sensibilidade, mas também seriedade e senso de compromisso. Mercúrio, seu regente, lhe traz maior senso de objetividade para lidar com as parcerias e reavaliá-las.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Um pouco mais de sensibilidade em seu ambiente de trabalho se faz necessária. Também precisa prestar atenção na relação de suas emoções com as respostas de seu corpo físico. Práticas espirituais e de cura podem auxiliar muito. Deve ter um olhar sério em termos de rotina e saúde, usando de uma mentalidade de comprometimento e amadurecimento na relação com a vida material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Será preciso entrega à expressão de si próprio, mas sem que isso seja algo egoísta. Deve assumir a autoridade e poder da sua sensibilidade. Revisão de como pode melhor expressar seu conteúdo emocional, como canalizar essa força em criatividade. Sua mente se conecta a um senso instintivo de fé, facilitando o processo. Expressão do lado mais caridoso e amoroso em alta a partir da conexão interna e da autorização de si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Não ignore suas necessidades pessoais, pois agora elas pedem atenção. Suas emoções mais profundas pedem um olhar amadurecido. Você é um conjunto de sentimentos no qual todos precisam ser trabalhados. Olhar para o lar, as raízes e a família com mais amor, mas senso de limites. Revisão e sacrifício de apegos e carências. Amadurecimento do lado infantil. Sua mente passa por uma profunda reciclagem que facilita o processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente deve funcionar em harmonia com a sua sensibilidade. Uma mente muito fria se torna um algoz, portanto é preciso se utilizar dos sentimentos no processo racional e de tomada de decisões. Deixe ir velhos padrões mentais que nada contribuem para sua felicidade. Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio, trazendo um tanto de flexibilidade para os padrões da mente. Busque flexibilizar a mente e as trocas com o outro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Deixe sua sensibilidade lhe intuir quanto aos assuntos materiais. Você possui um forte magnetismo para realizar no mundo, mas precisa ter consciência disto. Use sua criatividade, faça visualizações, afirmações. Hora de mobilizar o energético para que ocorram transformações materiais reais em sua vida. Há um forte senso de compromisso e realização no seu setor material e agora é um excelente período para fazer as mudanças acontecerem.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você agora está pura sensibilidade. Netuno, seu regente, te convida a um mergulho em suas próprias águas, que você seja o que veio ao mundo para ser: essa fonte amorosa e divina de amor, caridade e doação. Saturno também está aqui, lhe pedindo que amadureça suas emoções e a si mesmo. Medite, ore, analise emoções, viva a arte e afins. Mercúrio lhe facilita a escuta a si mesmo, reforçando que deve se autorizar no uso de seus dons piscianos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com