Walter Wanderley nega conhecimento de relação entre Gugu e Rose Miriam

Gugu teria consultado Wanderley antes de casar-se com Rose. (foto: Reprodução)



Walter Wanderley, amigo do apresentador Gugu desde 1982, declarou em uma escritura pública que Gugu nunca mencionou ter uma relação conjugal com Rose Miriam, sua esposa. A revista Veja divulgou parte do documento, registrado em dezembro de 2019, nesta quinta-feira.









Wanderley também menciona que Gugu construiu duas residências em Guarujá, São Paulo. Uma das casas seria para que os filhos pudessem conviver com a mãe, e a outra seria sua. Segundo o documento, Gugu e Rose nunca compartilharam a mesma residência.