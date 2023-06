Horóscopo do dia (27/06): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz impulso e coragem. Esta energia lhe impele à modificação das estruturas rígidas e lhe pede um impulso de renovação na carreira. Cuidado, porém, ao se lidar com figuras de autoridade, evitando agressividade. Busque ações inovadoras que lhe propiciem novas possibilidades profissionais e de melhoria na qualidade daquilo que faz.

Impulso de ação

A quadratura de Marte em Leão com Urano em Touro nos traz desafios quanto nossa força pessoal de ação e identidade. Há grande impulso, porém é preciso cuidado com excessos, atitudes imprudentes e radicais. Estamos corajosos e devemos agir, mas sem sermos imprudentes. Ações que tenham um tanto de inovação e que nos façam sair do lugar comum podem trazer resultados interessantes.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com