Horóscopo do dia (27/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas energias emocionais podem se expressar fortemente hoje. Muito em especial se houverem raivas, rancores e mágoas mal trabalhadas no terreno familiar e/ou pessoal. Busque um pouco de distanciamento para refletir e processar melhor suas emoções. Cuidado com ações impulsionadas por sentimentos abruptos. Busque agir com independência e senso de renovação pessoal, mas sem despejar raivas e mágoas nos outros.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Impulso de ação

A quadratura de Marte em Leão com Urano em Touro nos traz desafios quanto nossa força pessoal de ação e identidade. Há grande impulso, porém é preciso cuidado com excessos, atitudes imprudentes e radicais. Estamos corajosos e devemos agir, mas sem sermos imprudentes. Ações que tenham um tanto de inovação e que nos façam sair do lugar comum podem trazer resultados interessantes.

Horóscopo do dia (27/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com