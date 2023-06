677

Horóscopo do dia (26/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Câncer

Mercúrio entra no signo de Câncer. O lado intelectual passa a ter um colorido mais emotivo e subjetivo. A mente pode divagar em lembranças do passado e memórias. Aqui é preciso sentir primeiro antes de falar e usar o dom da fala para expressar aquilo que sente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Aproveite o dia de hoje para conversar com os seus familiares ou entes mais queridos e próximos. A consciência de sua sensibilidade e sentimentos está alta. Falar sobre as dores do passado pode ser libertador e te permitir um novo começo. Busque enxergar as emoções e experiências com maior ponderação e questionamento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua capacidade de se comunicar e verbalizar está em alta, especialmente se essa fala incluir sua sensibilidade. Divida mais com os outros um pouco do seu mundo, das suas ideias criativas. Perceba aqueles à sua volta com mais empatia, se permita escutar suas ideias, já que isto poderá te agregar muito agora. Bom para estudos e comunicação no geral.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu planeta regente, Mercúrio, entra no aquático signo canceriano. Novas ideias, especialmente na área financeira, ganham asas para lhe permitir maiores realizações. Olhe para o mundo material e seus valores com um pouco mais de amor e cuidado. Permita-se também apaziguar mais a mente neste período.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimulando a verbalizar e expressar quem você é. Momento propício a se enxergar melhor e também às suas emoções e intuições. Estará mais comunicativo e flexível, buscando alternativas e também a integração de suas várias partes. Verbalize aquilo que você sente com leveza.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz reflexões sobre questões espirituais, psíquicas, subconscientes e emocionais. A conexão espiritual estará mais aberta e clara, aproveite para resgatar ideias criativas que estão vindo à tona. Excelente também para conseguir entender, raciocinar e verbalizar temas psicológicos mais complexos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu planeta regente, Mercúrio, entra no aquático signo canceriano. Sua sensibilidade estará aumentada, muito em especial na relação com amizades, grupos, projetos, organizações e no âmbito da coletividade. Bom momento de ter conversas emocionalmente honestas com as pessoas. Se permita expressar o lado afetivo nos contextos sociais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Excelente momento para se refletir sobre sua carreira, seu propósito no mundo e o uso de sua autoridade. Chegou o momento de colocar esses planos para frente, comunicando no mundo e expressando seu profissionalismo e propósito. Momento de falar com mais autoridade e imparcialidade. Sua capacidade de integração no trabalho se faz alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um momento propício para refletir sobre planos futuros, as diretrizes da sua fé e crenças e seus planos em longo prazo. Agora chegou a hora de expressá-los mais claramente. Ideias intuitivas estão em alta, assim como a fé em si próprio, de ser quem você é. Se permita usar da sua sensibilidade para falar aquilo que acredita, compartilhe da sua visão de mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Esta fase é excelente para refletir sobre seus sentimentos profundos, bens partilhados, sexualidade e transformações. Necessidade de integração e clareza quanto a estes tópicos. Suas ideias profundas farão mais sentido e você estará apto a verbalizá-las mais adequadamente. Sua mente estará investigativa e aprofundada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Período para maior comunicação e reflexão sobre relações e parcerias, especialmente as românticas. Também na maneira como você demonstra e troca afeto com o outro. Busque ser mais objetivo e claro quanto às suas emoções perante o outro. Você está pensando com mais sensibilidade e compaixão, portanto aproveite o momento.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um excelente momento para cuidar da rotina, trabalho e saúde. Essa área te pede mais proatividade, mas aliada à sensibilidade. Cuide do seu ambiente com mais carinho e amor, trate bem do seu corpo, se dê uma alimentação que seja tanto nutritiva quanto saborosa. Viva o mundo físico com amor e cuide bem de seu entorno.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento te permitirá maior liberdade de expressão, te facilitando a verbalização de suas ideias únicas e criativas. Expresse mais os seus propósitos, aquilo que realmente quer e que manda o coração. A área dos romances também será permeada por curiosidade e possibilidades, mas sem abrir mão do contato emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com