Horóscopo do dia (26/06): Confira a previsão de hoje para Áries

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Aproveite o dia de hoje para conversar com os seus familiares ou entes mais queridos e próximos. A consciência de sua sensibilidade e sentimentos está alta. Falar sobre as dores do passado pode ser libertador e te permitir um novo começo. Busque enxergar as emoções e experiências com maior ponderação e questionamento.

Mercúrio em Câncer

Mercúrio entra no signo de Câncer. O lado intelectual passa a ter um colorido mais emotivo e subjetivo. A mente pode divagar em lembranças do passado e memórias. Aqui é preciso sentir primeiro antes de falar e usar o dom da fala para expressar aquilo que sente.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com