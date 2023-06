Vale destina R$ 400 milhões a Inhotim, que não cobrará ingresso às quartas

677

Pavilhão dedicado a Yayoi Kusama, artista conhecida por sua obsessão por bolinhas, será aberto em 15 de julho em Inhotim (foto: Instagram/reprodução)

A partir de 19 de julho, o público terá acesso gratuito a Inhotim todas as quartas-feiras. A entrada franca foi viabilizada pelo investimento da Vale no museu de Brumadinho – R$ 400 milhões serão aplicados ao longo de 10 anos. Atualmente, Inhotim não cobra ingressos no último domingo e na primeira quarta-feira de cada mês.

O investimento chega para fortalecer o setor sociocultural em Brumadinho, onde o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, sob responsabilidade da mineradora, matou 270 pessoas em 2019.

O recurso será destinado ao Instituto Inhotim tanto diretamente quanto por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Dos R$ 200 milhões que chegarão via lei, R$ 60 milhões já foram destinados para aplicação em despesas gerais, manutenção dos acervos artístico e botânico, pagamento de funcionários, projetos socioeducativos e pesquisas em meio ambiente.

“A programação do Inhotim dependia de ciclos longos. Curar acervos, avaliar obras físicas, viabilizar verba e construir pavilhões demora dois ou três anos. Esses recursos possibilitam investir em programas socioeducativos e renovações mais rápidas do nosso acervo, além de propor formações mais dinâmicas e expositivas para os profissionais da educação e do turismo da região”, afirma Lucas Pessôa.

'O museu é um dos grandes tesouros do Brasil e do mundo, temos um compromisso absolutamente incontornável com Brumadinho e com ele' Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale



Nova atração

Em 15 de julho, será inaugurado em Inhotim o pavilhão destinado a abrigar obras da japonesa Yayoi Kusama, que se destaca na arte contemporânea com suas bolinhas e pontos.

Além do valor firmado no acordo, a Vale repassará a Inhotim quantias proporcionais a patrocínios firmados em contratos com novos investidores.

“Basicamente, para cada R$ 1 que Inhotim captar de novos investidores, a Vale fornece mais R$ 1. Ou seja, R$ 1 vira R$ 2. Esperamos que essa estrutura sirva de estímulo para que outros agentes privados e públicos se aproximem de Inhotim e do turismo cultural”, afirma Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale. “O museu é um dos grandes tesouros do Brasil e do mundo, temos um compromisso absolutamente incontornável com Brumadinho e com ele.”

Nos primeiros cinco meses de 2023, o museu recebeu gratuitamente 20 mil visitantes.“Foram duas vezes e meia a mais do que no mesmo período de 2022. Este ano, esperamos entre 60 mil e 70 mil nos dias de gratuidade. Nossa expectativa é alta”, afirma Lucas Pessôa.





