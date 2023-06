Titanic lidera visualizações no Star+ após desaparecimento de submarino

677

Lançado em 1998, Titanic foi um sucesso de bilheteria mundial (foto: Reuters/20th Century Fox/Paramount/Handout )

No contexto do misterioso desaparecimento de um submarino em expedição aos destroços do Titanic, o icônico filme de 1997 dirigido por James Cameron, retorna à proeminência. Ele escalou até o topo da lista de filmes mais vistos na plataforma Star+, o único serviço a transmitir este título no Brasil.





Na última quinta-feira (22), Titanic ultrapassou Velozes e Furiosos 9, até então o filme mais assistido na plataforma nos dias recentes, conquistando o primeiro lugar. O Star é um serviço da Disney que compila uma variedade de filmes, séries e animações mais voltadas para o público adulto. Os preços dos planos variam de R$ 40,90 por mês para o mais básico até R$ 59,90 para o pacote especial que inclui também Disney e Lionsgate .





Estreado há um quarto de século, Titanic deixou sua marca na história da indústria cinematográfica e nas carreiras de seus protagonistas Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, bem como da cantora Celine Dion, que interpretou a canção-tema do filme, 'My Heart Will Go On'.





A trama segue a história de amor entre Rose, uma jovem da alta sociedade que se sente sufocada por sua vida privilegiada, e Jack, um artista pobre e aventureiro. Juntos, eles têm que enfrentar tanto o preconceito social quanto a tragédia iminente do navio.





Por mais de uma década, o filme de 1998 foi o maior sucesso de bilheteria mundial, arrecadando US$ 2.264.743.305 (cerca de R$ 11.122 bilhões na cotação atual), antes de ser superado por Avatar, outro filme de Cameron, em 2009. Desde então, o romance épico no oceano caiu para a quarta posição, superado também por Avatar: O Caminho da Água (2022) e Vingadores: Ultimato (2019).