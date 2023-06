Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para Escorpião

677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Sua mente sonda suas profundezas e lhe facilita ganhar energia para agir em prol da carreira e realizações no mundo. Busque integrar suas emoções com racionalidade. Você está resgatando um tanto do seu poder de realização no mundo, mas que precisa deste respaldo da integração emocional.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação e pensamento

O sextil entre Mercúrio em Gêmeos e Marte em Leão traz para o momento harmonia entre agir e pensar. Estamos corajosos e determinados, mas também flexíveis e adaptáveis. A mente está rápida, aguda e assertiva, nos facilitando comunicações autênticas e firmes, mas sem perder a alegria e bom humor.

Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com