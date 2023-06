Giovanna Ewbank faz homenagem emocionante à filha Titi

Ewbank relembrou momentos preciosos vividos com a filha e expressou sua gratidão por ser mãe de Titi. (foto: Reprodução / Instagram )

Giovanna Ewbank, atriz e influenciadora de destaque, compartilhou uma bela homenagem à sua primogênita, Chissomo, carinhosamente chamada de Titi, que celebrou seu décimo aniversário na terça-feira, 20. Em uma postagem amorosa no Instagram, Ewbank relembrou momentos preciosos vividos com a filha e expressou sua gratidão por ser mãe de Titi. 'Todos os dias, agradeço por ter sido escolhida para ser sua mãe, minha querida Titi. Minha única prece aos deuses é que você continue sendo essa menina radiante, cheia de amor e com tamanha empatia pelo próximo. Sou realmente abençoada por tê-la em minha vida, meu amor. Te amo', escreveu.