Frio, histeria, Gadot e Schwarzenegger: veja como foi o Tudum, da Netflix

Gal Gadot, a estrela do fillme "Agente Stone", que estreia em 11 de agosto (foto: Netflix/Divulgação)

São Paulo – A longa noite e um extenso dia de espera em um dos fins de semana mais frios da capital paulista não arrefeceram os ânimos. Vinte e seis mil ingressos foram distribuídos pela Netflix para o show da quarta edição do Tudum, no Parque do Ibirapuera. Transmitido mundialmente via YouTube para promover as atrações da plataforma, teve muitas estrelas, poucas novidades e muita, mas muita mesmo, histeria.

O show é, na verdade, o ápice de um evento (o nome Tudum foi tirado do som da marca Netflix, assim que se abre a plataforma) que, grosso modo, seria uma Comic Con exclusivamente da plataforma. O festival vai até este domingo (18/6), no Pavilhão da Bienal, com uma série de atrações para os fãs baseadas nos filmes e séries de sucesso do streaming.

Depois de um período on-line em decorrência da pandemia – o Tudum havia tido, até então, uma só edição presencial, em janeiro de 2020 – o evento voltou mais ambicioso. Trouxe para o Brasil grandes nomes que estão nas produções mais importantes deste ano. O público recebeu pulseiras que eram iluminadas com cores diferentes de acordo com a atração apresentada.

As maiores estrelas, Arnold Schwarzenegger e Gal Gadot, foram reservadas para o final do evento, gratuito, no gramado do Ibirapuera. Duas horas e 45 minutos ao vivo, sem parar, sob uma temperatura que atingiu os 12 graus (e isto porque começou no fim da tarde). Mas os fãs, a imensa maioria de adolescentes e jovens, não quiseram saber.

Chase Stokes, da série %u201COuter Banks%u201D, faz selfie com fãs no Tudum (foto: Netflix/Divulgação)



A exemplo do que ocorreu na sexta (16/6) durante uma rápida aparição no Pavilhão da Bienal, Chris Hemsworth ouviu os berros de “Gostoso! Gostoso! Gostoso!” ao subir ao palco para abrir o festival. O ator australiano é a atração da vez da plataforma, já que o filme “Resgate 2” foi lançado ontem – hoje, ocupa o primeiro lugar no país na lista de top 10 da plataforma, seguido pelo filme original, de 2020.

Hemsworth veio ao Brasil para divulgar o longa de ação acompanhado do diretor, Sam Hargrave. Os dois falaram para os fãs com um texto que era lido em um imenso teleprompter que destacava alguns ponto da história.

Como o show foi transmitido para todo o mundo não havia muito espaço para improvisações. Os textos eram lidos para todos os que eram chamados ao palco – que se dividiam entre vídeos de outras atrações que foram produzidos para o Tudum.

Nesta edição, o show foi comandado por Maisa (em um inglês praticamente sem sotaque), Chase Stokes, da série “Outer Banks” e Maitreyi Ramakrishnan, a protagonista de “Eu nunca...”

Entre as novidades anunciadas estão a data de estreia da sétima temporada da espanhola “Elite” (20 de outubro). Anitta, que está neste novo ano, apareceu no vídeo de promoção. A franquia “Bridgerton” trouxe três atores para o Brasil: Nicola Coughlan, a Penelope, que mostrou algumas fotos da terceira temporada, em que ela será a protagonista, e a dupla India Amarteifio e Core Mylchreest, que protagoniza a minissérie “Rainha Charlotte”.

A novidade aqui é que São Paulo foi anunciada como a nova cidade que vai receber “The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience”, um show que leva o público a participar de um baile como os da rainha da série. Datas não foram anunciadas, mas o Brasil é o primeiro país a receber a produção, que já rodou dez cidades dos EUA e Canadá.

Nicola Coughlan, a Penelope de "Bridgerton", também participou do Tudum (foto: Netflix/Divulgação)

A outra novidade veio de Schwarzenegger, que anunciou que sua comédia de ação, a recém-estreada “Fubar”, terá uma segunda temporada. O ator, ex-governador, ex-fisioculturista e empresário falou para o público das várias vezes que esteve no Brasil – quatro inclusive no carnaval. Foi ele quem chamou uma convidada. Por meio de vídeo, Linda Hamilton (a eterna Sarah Connor de “O exterminador do futuro”) confirmou que estará na quinta temporada de “Stranger things”.

Além dos sucessos, várias produções inéditas da plataforma foram apresentadas no Tudum. Gal Gadot é a personagem-título de “Agente Stone”, longa de ação que estreia em 11 de agosto. Veio ao Brasil promovê-lo ao lado dos colegas de elenco Jamie Dornan e Alia Bhatt. Linda e super simpática, repetiu o gesto da Mulher Maravilha que havia feito no dia anterior.

O diretor Zack Snyder mostrou vídeos dos bastidores de “Rebel moon”, longa que mistura sci-fi e ação e estreia em dezembro. Henry Cavill foi acompanhado dos gritos de “lindo, tesão, bonito e gostosão” das fãs quando foi apresentar a terceira temporada de “The Witcher”, a última da qual ele participa.

Um grande elenco apresentou “3 body problem”, série prevista para janeiro que também tem uma pegada de ficção científica, sobre um grupo de cientistas que tenta evitar uma catástrofe. Mas as estrelas da produção não vieram ao Brasil – são David Benioff e D.B. Weiss, dois dos criadores de “Game of thrones”. Mas o universo de Westeros foi bem representado. John Bradley (Samwell Tarly, o melhor amigo de Jon Snow) está na série da Netflix





A repórter viajou a convite da Netflix