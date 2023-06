Hodari lança single 'Orishas' com Luedji Luna após um ano de estreia

677

Faixa traz uma atmosfera de latinidade afro-cubana, com elementos sonoros tropicais. (foto: Reprodução / Carolina Lima) O artista brasiliense Hodari, conhecido como cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical, está prestes a lançar um novo single intitulado 'Orishas', em parceria com a cantora Luedji Luna. A música chega um ano após a estreia do primeiro álbum de Hodari, lançado em 10 de junho do ano passado.

O lançamento do single 'Orishas' está programado para a noite de 15 de junho, através do selo slap. A faixa traz uma atmosfera de latinidade afro-cubana, com elementos sonoros tropicais.

Além disso, a canção inédita conta com uma introdução que faz referência a 'La bamba', tema tradicional mexicano apresentado em 1958 com a letra de Ritchie Vallens (1949 – 1959).