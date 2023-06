Homem busca novo amor após viralizar com boneca inflável

677

O cantor explicou que, por conta de seus trabalhos como músico e motorista de aplicativo, não costumava sair no Dia dos Namorados. (foto: Dave Benett/Getty Image) O cantor baiano de axé Valter das Virgens, de 39 anos, ganhou notoriedade nas redes sociais no ano passado por investir R$ 300 na compra de uma boneca inflável para acompanhá-lo no Dia dos Namorados em Salvador. Apesar da brincadeira, o músico segue na busca por um amor verdadeiro. Neste ano, Valter das Virgens comemorou o dia dos namorados sozinho, e a boneca inflável que lhe fez companhia no ano passado ficou guardada em sua residência.









Leia: Mulher que se casou com um boneco 'dá à luz' um bonequinho em Minas "Eu continuo solteiro, porém não estou desanimado. Durante este tempo, conheci em torno de 50 mulheres, mas nada que se tornasse um relacionamento sério", revelou o artista.





Valter das Virgens agora está focado em sua carreira. Seu principal objetivo é conseguir um contrato através de um edital oferecido pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur) para as celebrações de São João.





"Não desisti de encontrar um amor verdadeiro, mas os custos de um namoro também têm pesado. No momento, estou concentrado em resolver alguns problemas pessoais, já que meu pai esteve doente, e quero dar prioridade ao trabalho", declarou o músico.





"Preciso organizar minha vida, que anda um pouco bagunçada. Talvez eu encontre alguém que queira um compromisso sério e seja uma parceira de verdade", completou.





A boneca inflável, batizada de Ana Célia, recebeu o mesmo nome de uma música composta pelo pai de Valter das Virgens há mais de 40 anos. O cantor explicou que, por conta de seus trabalhos como músico e motorista de aplicativo, não costumava sair no Dia dos Namorados. No entanto, no ano passado, com uma agenda mais tranquila, surgiu a ideia de celebrar a data com a boneca. Ana Célia foi comprada em uma loja no centro de Salvador e, como presente, ganhou um almoço especial em uma churrascaria.





Nas ruas de Salvador, a presença do "casal" chamou a atenção dos transeuntes. Valter afirmou que não pretendia viralizar com a boneca e que a intenção era apenas fazer uma brincadeira com os amigos nas redes sociais.





Depois do Dia dos Namorados, Valter "terminou" com Ana Célia e passou a procurar uma companheira de verdade. "Guardei Ana Célia em uma caixa. Cheguei a pensar em fazer uma rifa ou um leilão, já que está na moda, mas não tive tempo. Ela está guardada e, agora, vou buscar uma namorada de verdade", concluiu o cantor.