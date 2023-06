677

Horóscopo do dia (11/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformando e flexibilizando

Mercúrio entra em Gêmeos, uma de suas regências naturais, enfatizando as qualidades de comunicação, curiosidade, estudo, flexibilidade, bom humor, capacidade analítica e de ponderação. Plutão retrogrado volta ao signo de Capricórnio, permanecendo até o restante deste ano. Ainda precisamos aprofundar e transformar estruturas rígidas profundamente, assim como nosso senso de propósito no mundo e autoridade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente estará altamente estimulada neste período. Busque utilizar este período para potencializar seus estudos, pesquisar e entender mais sobre algum assunto em particular. Estará muito mais falador e comunicativo. Plutão volta para seu setor profissional e de autoridade, lhe pedindo mais transformações estruturais e quebra de estruturações e compromissos rígidos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para os assuntos pragmáticos e financeiros. Use este período para reorganizar suas finanças e investimentos; estude mais sobre economia. Também raciocine tudo dentro de um senso realista. Plutão volta para seu setor expansivo, lhe pedindo que quebre crenças limitantes e se permita expandir de forma realista e transformadora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo muito mais vida, brilho e lhe enaltecendo. Estará ainda mais brincalhão, comunicativo, falador e buscando entender o mundo à sua volta e você mesmo. Plutão volta ao seu setor emocional profundo, lhe pedindo aprofundamento e quebra de velhos padrões ligados à sexualidade, heranças, bens conjuntos e emoções desafiadoras.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta para o reino espiritual, psicológico e subconsciente. Este é um período bom para se fazer comunicação neste nível sutil. Evite os excessos mentais no mundo lá fora para não se desgastar. Plutão volta ao seu setor de relacionamentos, lhe pedindo reestruturação de casamento, parcerias e vida social. Busque transformar a forma como se relaciona.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta para as comunicações em massa, virtuais, com grupos e amigos. Este é um excelente período para divulgar suas ideias, fazer novas amizades e também discutir o que for preciso. Estará antenado em ideias de vanguarda ou alternativas. Plutão volta ao seu setor material, lhe pedindo reestruturação de rotinas, trabalho e saúde com intensidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, entra em Gêmeos, lhe estimulando o lado comunicativo. Para você, muito em especial, será a comunicação profissional. Estará buscando contatos e formas de divulgar seu trabalho, o que pode ter bons resultados. Plutão volta ao seu setor criativo, lhe pedindo resgate e transformação de seu poder pessoal e comando da própria vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta agora para os grandes assuntos e visões de vida. Sua capacidade de dissertar sobre fé, filosofia e princípios estará ainda mais aguçada. Busque falar sobre seus princípios e como enxerga a vida. Plutão volta ao seu setor emocional e/ou familiar, lhe pedindo que limpe resquícios emocionais e transforme a relação com família, passado, lar e emoções subjetivas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta para aquilo que é oculto, emocional e que vá além da superfície. Sua capacidade investigativa e intuitiva estará ainda mais aguçada. A mente também se volta muito aqui para o tema da sexualidade com curiosidade. Plutão, seu regente, volta para o seu setor mental, lhe aprofundando a percepção, o intelecto e trazendo comunicações sem máscaras. Busque reciclar sua mente e ideias.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe faz voltar a atenção aos outros. Sua mente se volta para os relacionamentos, o amor e a vida social. Busque tomar mais iniciativa na interação, mas saiba igualmente dar espaço justo para o outro se expressar, esteja também na escuta. Plutão volta para seu setor financeiro e material, lhe pedindo que transforme sua relação com a prosperidade e como lida com os bens materiais. Aprofundamento de valores e talentos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Estará agora com a mente voltada muito para o trabalho, afazeres, saúde, alimentação e andamento do mundo material. Busque ter mais racionalidade ao se lidar com tais áreas. Também estará mais ligado nas comunicações no ambiente de trabalho. Plutão volta para seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo mais transformações profundas a nível pessoal e na maneira como age e se expressa e se apresenta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grande necessidade de verbalização de si mesmo, seu poder pessoal e criatividade. Você normalmente faz isso com um lado divertido, leve e bem humorado. Hobbies intelectuais em alta. Também a relação com crianças pede esse nível lúdico. Plutão volta para seu setor subconsciente, lhe pedindo mais uma vez que recicle velhas emoções, assim como sua relação com o lado espiritual e seu próprio psiquismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta agora para a vida familiar, para o lar, as emoções pessoais e aqueles mais próximos. Olhe para o passado com maior razão e desapego. Busque comunicar-se com clareza na esfera familiar e emocional. Plutão volta ao seu setor social, lhe pedindo aprofundamento e transformação nas amizades, grupos, causas e vida online.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com