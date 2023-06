'FaçaFIGA' atrai boa sorte, show e culinária a Belo Horizonte

677

O evento ocorre entre os dias 8 e 10 de junho, com ingressos comprados por meio do Ingresse (foto: Divulgação/FIGA) A 2ª edição do festival ‘FaçaFIGA’ reúne representantes importantes da gastronomia contemporânea brasileira e, na proposta de promover uma experiência multisetorial, também agrega exposições artísticas ao pé da Serra do Curral, nos jardins do Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte. O evento ocorre entre os dias 8 e 10 de junho, com ingressos comprados por meio do Ingresse.







Leia também: Festival de queijos artesanais reúne as 12 regiões produtoras de Minas Dentre os convidados especiais, estarão presentes o chef Jorge Ferreira, do Olívia Mediterrâneo; Felipe Oliveira, do Ora, de Tiradentes; Thiago Tibau, do Cozinha do Oriz; Gui Furtado e Gabi Guimarães, do Okinaki; e a pâtisserie charmosa d’O Granulado. A figa, símbolo de boas virtudes, representa as ‘boas vibes’ que o evento quer proporcionar aos visitantes enquanto experienciam as comidas e a arte e aguardam a atração de boa fortuna do universo.Dentre os convidados especiais, estarão presentes o chef Jorge Ferreira, do Olívia Mediterrâneo; Felipe Oliveira, do Ora, de Tiradentes; Thiago Tibau, do Cozinha do Oriz; Gui Furtado e Gabi Guimarães, do Okinaki; e a pâtisserie charmosa d’O Granulado.





Na quinta-feira (8/6) haverá apresentações de Minas Soul Blues Company, Banda Cash e Dj Nezt. No sábado (10/6), se apresentarão Jimmy Duchowny Trio, a banda No Label e Dj Nezt. O evento conta, ainda, com bar completo e bebidas.

“A primeira edição do Figa foi um sucesso, reuniu pessoas de todas as idades, famílias e grupos de amigos em dias agradáveis neste local icônico que é o Palácio das Mangabeiras. Para esta segunda edição, temos uma expectativa de atrair mais público com uma programação diversa e de qualidade”, afirma Para Didio Mendes, sócio da It’s Shooow Time, produtora responsável pelo evento.

Informações do evento:

Data: 8 a 10 de junho





Horário: das 12h às 22h





Local: Parque do Palácio das Mangabeiras (rua Prof. Djalma Guimarães, 157 – Mangabeiras)





Ingressos: a partir de R$ 45 pelo link www.ingresse.com/facafiga





Crianças até 10 anos não pagam.





O evento conta com espaço kids e é pet friendly.