Globoplay omite Regina Duarte e José Mayer em cartaz de novela

Atores eram protagonistas da produção. (foto: Reprodução/Globo)

A plataforma de streaming Globoplay decidiu não utilizar imagens dos atores Regina Duarte e José Mayer, protagonistas da novela 'História de Amor', no cartaz promocional da trama, que foi lançada recentemente no serviço. Optaram, em vez disso, por exibir os atores coadjuvantes Carla Marins e Ângelo Paes Leme. A novela, escrita por Manoel Carlos, foi ao ar originalmente entre os anos de 1995 e 1996, com Regina interpretando Helena e José Mayer no papel do médico Carlos, seu interesse amoroso na história.





Ambos os atores, Regina Duarte e José Mayer, enfrentaram polêmicas nos últimos tempos. Em 2017, José Mayer deixou a TV Globo após ser acusado de assédio sexual pela figurinista Susslem Meneguzzi Tonani, durante as gravações da novela 'A Lei do Amor'. Na época, o ator se desculpou pelo ocorrido e admitiu que suas 'brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito' em uma carta enviada.





Regina Duarte, por sua vez, foi secretária da Cultura do governo Bolsonaro e frequentemente compartilha informações errôneas em suas redes sociais. A atriz também já publicou conteúdos homofóbicos e transfóbicos no Instagram, onde fez piadas com a sigla LGBTQIA+.



Em um dos posts, já apagado, ela afirmou que, independentemente da identidade de gênero, as pessoas teriam apenas duas opções de profissionais médicos: ginecologistas e urologistas. A postagem também incluía uma imagem de dois homens abraçados e uma terceira foto com uma ovelha, com a atriz questionando se o conteúdo seria desrespeitoso e afirmando que a intenção era 'puramente científica'.