Empresa britânica cria caixões personalizados com temas de filmes e séries

O gerente ressaltou que a personalização dos caixões não significa desrespeito aos falecidos (foto: Reprodução Redes Sociais ) Que tal ser sepultado em um caixão que represente seu filme ou série preferidos? Essa possibilidade agora existe graças à empresa funerária britânica Go As You Please. Entre as opções disponíveis, os interessados podem optar por temas de séries famosas como "Game of Thrones", "Doctor Who" e "The Walking Dead", além de objetos variados, como garrafas de cerveja e uísque, smartphones e mais.



A iniciativa da Go As You Please foi concebida com o intuito de transformar a percepção sobre a morte, oferecendo uma nova perspectiva e trazendo um pouco de alívio aos familiares enlutados. Scott Purvi, gerente da empresa, compartilhou a proposta do projeto em entrevista à emissora britânica Sky News.





Segundo Purvi, a maior parte das ideias para os designs dos caixões é originada a partir de conversas com os próprios clientes ainda em vida. Muitos deles procuram a empresa para planejar seus funerais e decidir como desejam ser lembrados, facilitando o processo para os familiares no momento da despedida.





O gerente também ressaltou que a personalização dos caixões não significa desrespeito aos falecidos, mas sim uma maneira de manter e celebrar suas individualidades. “Não é uma questão de desrespeito, mas sim de mostrar o que é possível fazer e o que podemos oferecer. Com caixões personalizados, eu acredito que não estamos apresentando algo inédito, mas sim ressaltando a individualidade de cada pessoa”, afirmou.