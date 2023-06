Sara Não Tem Nome faz show gratuito neste sábado em BH

677

Sara Não Tem Nome é uma das vozes femininas de destaque na cena musical contemporânea do país (foto: Randolpho Lamonier/Victor Galvão)



Sara Não Tem Nome, às 18h, e Jennifer Souza e DJ JJBZ, a partir das 20h, são as atrações musicais da sexta edição do Festival Sonâncias, que segue com programação gratuita neste sábado (3/6), no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1.321 – Centro).





Às 19h, o tema será “Festivais e experimentação musical”, no bate-papo realizado também no jardim do Teatro Francisco Nunes. Jefferson Dias (Psica, de Belém/PA), Patrícia Bizzoto (Quartas de Improviso), Gabriel Lopo (Toca na Favela), Aniston Nest (Quente) e Marcos Boffa debatem o assunto.

“A velocidade e a quantidade de informações em circulação, liquidez de relações, conflitos provocados ou mediados por mudanças tecnológicas se refletem nos temas que vamos abordar de diferentes maneiras”, afirma Marcelo Santiago, idealizador do Sonâncias. Os ingressos para os shows podem ser retirados gratuitamente em sonancias.quente.org.br, onde também estão disponíveis as informações sobre o festival.