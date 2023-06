'Outros outros', que reúne artistas do Foto em Pauta, chega à CâmeraSete

677

Obra do espanhol José Ramón Bas está na exposição que faz parte do Festival Foto em Pauta (foto: José Ramón Bas/divulgação)



A exposição “Outros outros”, com direção artística de Eugênio Sávio e curadoria de João Castilho e Pedro David, será aberta na CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais (Av. Afonso Pena, 737 – Centro), nesta quinta-feira (1º/6), às 19h, em parceria do Festival Foto em Pauta e Fundação Clóvis Salgado (FCS).





O curador João Castilho explica o conceito de “Outros outros”. “A curadoria trouxe um grupo de artistas que trabalha a ideia do ‘outro’ de forma ampliada. Temos aqueles que vão ao encontro do ‘outro’ e estabelecem nesse contato uma prática relacional de respeito, de afeto e de troca. Por outro lado, temos os artistas que expandem a ideia de ‘outro’ para além do humano, em direção ao não humano. Na mostra, há grande diversidade nas formas de expor as obras. Há trabalhos montados como instalações, por exemplo o grande muro de imagens do artista José Ramón Bas”, pontua. Visitação até 5 de agosto, de terça a sábado, das 9h30 às 21h. Entrada gratuita. Informações: (31) 3236-7400.