The Blacklist chega ao fim: último episódio terá exibição em julho nos EUA

A renomada série 'The Blacklist', também conhecida como 'Lista Negra', está se aproximando de seu desfecho. A emissora NBC já divulgou que o episódio final, protagonizado por James Spader, será transmitido nos Estados Unidos no dia 13 de julho, conforme informações do TVLine. Com duração de duas horas, o capítulo derradeiro promete encerrar a trama em grande estilo.





No Brasil, a produção é veiculada pelo canal pago AXN, com as nove primeiras temporadas disponíveis na plataforma Netflix. A data de lançamento da parte final no país ainda não foi confirmada.





Em 'The Blacklist', James Spader dá vida a Raymond Reddington, um dos criminosos mais procurados do planeta. Após se entregar ao FBI, Reddington revela possuir uma lista com os criminosos mais perigosos do mundo e se compromete a ajudar a agência a capturá-los. Contudo, ele impõe uma condição: a agente Elizabeth Keen, interpretada por Megan Boone, deve estar envolvida no caso.

A decisão de encerrar a série foi anunciada pela NBC em fevereiro, após uma trajetória de sucesso e lucratividade. A nona temporada, por exemplo, atraiu aproximadamente 29,1 milhões de telespectadores, com destaque para o público entre 18 e 49 anos.

Lisa Katz, executiva da NBC, ressaltou em comunicado o talento dos produtores, roteiristas e elenco, bem como a dedicação da equipe em enfrentar desafios, como fatores que contribuíram para a longevidade de 'The Blacklist' por 10 temporadas.