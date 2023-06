Ursinho Pooh ensina criança dos EUA a se proteger durante ataque à escola

677

Personagem clássico das histórias infantis, Ursinho Pooh vira astro de cartilha antiviolência (foto: Reprodução)





O texto foi editado pela consultoria de segurança Praetorian, com sede em Houston, Texas, estado conservador que foi cenário de vários ataques a tiros em massa, como o ocorrido há um ano na escola de Uvalde, que causou a morte de 19 crianças e dois adultos.

Três palavras

“Se existe perigo, Pooh e seus amigos te mostram o que fazer”, diz o livro “Stay safe” (“Mantenha-se a salvo”, em tradução livre), que conta com três palavras-chave: “Run, hide, fight” (corra, esconda-se, lute), protocolo recomendado por autoridades diante de tiroteios.





“Se o perigo te encontrar, não fique, fuja”, sugere o livro, desde que não haja risco imediato. Caso contrário, o aluno deve trancar as portas de sua sala e se esconder, sem fazer barulho.





“Caso não possa fugir, você tem que lutar com todas as suas forças”, afirma o texto, ilustrado com imagens de personagens da série prontos para o combate.





Depois que o perigo passar, o livro aconselha a não reagir com raiva, e aguardar a chegada de um policial ou professor.





“O que quero é levar meus filhos para casa e me sentar com eles no sofá. Mas sei que há famílias em Uvalde que não poderão fazer isso, e este livro me mostra isso”, comentou ao portal Oak Cliff Advocate a mãe de família Cindy Campos, cujos dois filhos receberam os livros na escola, em Dallas.





Em sua conta no Facebook, Cindy diz que resiste a “normalizar” o fato de histórias para ler antes de as crianças dormirem terem como tema a reação a atiradores.

Os textos trazem imagens originais de Pooh, criadas no começo do século 20, no Reino Unido, por A. A. Milne – os direitos autorais estão liberados. Segundo a consultoria, o livro foi elaborado com linguagem simples e apropriada para crianças, com a participação de policiais e professores.

Policial é parceiro de Pooh na cartilha infantil texana (foto: Reprodução)

Governador da Califórnia ironiza texanos

“Ursinho Pooh agora ensina as crianças do Texas sobre tiroteios porque seus funcionários não têm coragem de manter nossas crianças seguras e aprovar leis de bom senso sobre armas”, tuitou o governador da Califórnia, Gavin Newsom.





Em 2023, mais de 220 ataques a tiros já foram registrados nos Estados Unidos, segundo a ONG Arquivos da Violência Armada. Um ano após o massacre em Uvalde, o presidente Joe Biden insiste na regulamentação do uso de armas, principalmente de fuzis AR-15, medida que encontra resistência em territórios conservadores.

Cindy Campos lê a cartilha do Ursinho Pooh para o filho, em Dallas (foto: Twitter/reprodução)