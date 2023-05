Horóscopo do dia (30/05): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este momento lhe traz reconciliações com questões emocionais, subconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Isso tudo lhe facilita muito o cultivo da prosperidade, valor próprio, talentos e tudo que for prático, útil e prazeroso. Busque essa fonte benéfica sutil para que possa ser auxiliado em sua vida prática. Reconcilie consigo e cuide de si mesmo com amor.

Amor e serviço

Vênus em Câncer faz sextil a Ceres em Virgem. Há uma facilitação harmônica entre sentir e servir. Estamos mais motivados a fazer algo de bom e prático por aqueles a quem amamos. Em especial no romance, há uma disposição em fazer nem ao outro. O trabalho tende aqui a ser feito de forma mais amorosa e alegre. Equilíbrio entre o que realizamos e o que vibramos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com