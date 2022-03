Após 10 anos, Teatro Municipal de Betim será inaugurado amanhã (31)

Inauguração do Teatro Municipal de Betim será nesta quinta-feira (31/03) (foto: Édson Dutra/Prefeitura de Betim)

Nesta quinta-feira (31), a cidade de Betim, na Grande BH, terá seu tão esperado Teatro Municipal Newton Amaral Franco. O evento de inauguração começará amanhã, às 19h, e se estenderá até o dia 6 de abril com diversas apresentações culturais, dos gêneros musicais, teatrais e circenses, para todos os públicos. Apresentações da Escola de Circo IEÊ e a Orquestra Sinfônica de Betim estão previstas na programação.

Já entre os dias 1º e 6 de abril, o público terá a oportunidade de acompanhar as apresentações do Grupo de Dança Clícia Lizzi, o espetáculo adulto "Irmã Cotinha – A missionária da alegria", do Projeto Circuito Canto Coral e o teatro infantil "Circo no Fundo do Mar".

Lembrando que esses eventos são todos gratuitos e os ingressos devem ser retirados na Casa da Cultura Josephina Bento (Rua Padre Osório Braga,18, Centro), no dia anterior à apresentação, das 9h às 17h.

A construção desse teatro demorou 10 anos para ser concluída. Seu projeto foi elaborado em 2011, porém suas obras foram paralisadas no ano seguinte. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG-MG), ainda no início das obras, apontou irregularidades, como a concessão de pagamentos contratuais e o não andamento da obra. Na época, o contrato consumiu R$ 5 milhões de recursos públicos.

“A entrega do teatro municipal à comunidade é um sonho que a população esperou por anos. Assumimos o local numa condição deplorável e, agora, inauguramos um espaço moderno, confortável e que atenderá a demanda de artistas locais e nacionais. Ganham os betinenses”, avalia a presidente da Ecos, Marinésia Costa Makatsuru.

Ele está localizado na Praça Milton Campos, centro de Betim, e possui capacidade para 410 pessoas, 2 camarotes, que comportam 26 assentos, inclusive para portadores de deficiência, e um palco com 335 m², incluindo coxia e proscênio.



Também foi construída uma área com piso intertravado, com bancos, iluminação, jardins, rampa de acessibilidade.

A ideia é transformar o teatro em um espaço multiuso, onde poderão ser realizadas apresentações abertas e também ser utilizada como área de convívio.



O prédio ganhou um espaço coberto, um foyer, na fachada do teatro, com cobertura metálica, visível para quem estiver passando pela rua, e onde poderão ser realizadas outras atividades culturais.

O secretário municipal de Arte e Cultura, Gê Valadão, define essa conclusão das obras de construção do teatro como uma realização de um sonho que durou muitos anos de espera por parte da classe artística.

“É um grande presente não só para a classe artística e toda sua cadeia produtiva, mas para a população betinense, pois também será um espaço para confraternizações, lazer, arte e cultura, que terá ampla programação contemplando, principalmente, o nosso artista betinense”, ressalta o secretário.

Programação de inauguração do Teatro Municipal:

31/03 - 19h: Cerimônia de entrega do teatro (aberta ao público)

- 19h: Intervenções da Escola de Circo IEÊ

- 19h15: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Betim

01/04 - 19h: Apresentação Escola de Circo IEÊ.

02/04 - 19h: Grupo de Dança Clícia Lizzí

03/04 - 10h: Projeto Circuito Canto Coral

- 20h: Peça teatral Irmã Cotinha – A missionária da alegria

05/04 - 19h: Peça teatral Circo no fundo do mar.

06/04 - 19h: Peça teatral Circo no fundo do mar.