Horóscopo do dia (30/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor e serviço

Vênus em Câncer faz sextil a Ceres em Virgem. Há uma facilitação harmônica entre sentir e servir. Estamos mais motivados a fazer algo de bom e prático por aqueles a quem amamos. Em especial no romance, há uma disposição em fazer nem ao outro. O trabalho tende aqui a ser feito de forma mais amorosa e alegre. Equilíbrio entre o que realizamos e o que vibramos.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Há uma maior disposição de sua parte agora para fazer algo de útil pelos mais próximos afetivamente e/ou família. Busque fazer coisas boas, úteis, prazerosas e belas. Sua disposição emocional também facilita o cumprimento de tarefas com mais amor e dedicação. Relações mais afetivas no trabalho podem acontecer. Busque alinhar sua disposição interna com aquilo que realiza no mundo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, faz aspecto harmônico com Ceres. Você está cuidando mais de sua aparência e expressão pessoal e agora tem mais motivação para comunicar a beleza e valor de si mesmo, mas sendo também muito amoroso. Seu trabalho pode auxiliar a pessoas próximas e aqueles ao seu redor. Comunicação criativa, expressiva, mas também prática e realista.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Ocorre agora um maior equilíbrio entre vida financeira e familiar. Você está buscando colocar as questões familiares e pessoais em ordem e seus valores e finanças podem ser bons auxiliares. Capacidade de trabalhar generosamente por melhorias no lar e vida pessoal. Maior senso de prazer e acolhimento na vida pessoal e nas partilhas, mas sem perder a si mesmo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais amoroso, sensual, vaidoso e disposto às relações. O bom aspecto a Ceres traz a capacidade de usar este forte magnetismo venusiano no sentido de comunicar, ensinar, angariar auxílio e fazer coisas úteis. Momento em que você será uma intensa fonte de amor, serviço e comunicação com as pessoas no entorno.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este momento lhe traz reconciliações com questões emocionais, subconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Isso tudo lhe facilita muito o cultivo da prosperidade, valor próprio, talentos e tudo que for prático, útil e prazeroso. Busque essa fonte benéfica sutil para que possa ser auxiliado em sua vida prática. Reconcilie consigo e cuide de si mesmo com amor.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais disposto a trabalhar, ser útil e servir – qualidades naturais suas, agora reforçadas. O bom aspecto a Vênus no seu setor social lhe faz muito mais aberto e disposto a cooperar e fazer coisas boas pelo bem estar de todos, mesmo que isso envolva alguns sacrifícios de sua parte. Serviço e boa disposição para auxiliar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, faz aspecto harmônico com Ceres. Você está lapidando arestas de questões psicológicas, subconscientes e/ou espirituais e isso lhe facilita agora o bom andamento de sua carreira e imagem pública. As pessoas enxergarão sua generosidade, amor e carisma, assim como há disposição sua em facilitar os processos dos semelhantes.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Há agora fortes ideais e convicções de crença, religiosas ou filosóficas que o levam a trabalhar e servir pelo coletivo. Essa inspiração divina lhe trará segurança e necessidade de fazer obras úteis. Relações com pessoas estrangeiras e possibilidades de trabalho. Busque servir por amor àquilo que acredita, tenha fé e coloque as mãos na massa para construir seu futuro.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você tem cultivado sua carreira através de uma imagem de bom serviço, cuidados, atenção aos detalhes e refinamento. Isso agora é facilitado por uma disposição emocional em cooperar e auxiliar. Busque ações conjuntas que possam lhe ser úteis no progresso material. Refinamento da energia magnética e/ou sexual auxiliando no crescimento e ascensão.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você tem trabalhado muitas questões ligadas a relacionamentos, amor romântico e parcerias. Isso agora será visto por uma visão mais ampla, pragmática e objetiva da vida. Busca por ações em conjunto que sejam reais e palpáveis. Momento de traçar metas em conjunto e trabalhar por isso. Visão mais espiritual e filosófica sobre como agir e sentir junto ao outro.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Há agora uma lapidação de arestas emocionais que lhe facilita viver as nuances mais práticas do amor. Está buscando o afeto e/ou sexualidade mais corporal, assim como está lapidando arestas para viver tudo isso com mais qualidade. Também um refinamento emocional para se lidar com rotinas, colegas de trabalho, prestadores de serviço e a própria saúde.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Ocorre agora uma busca por ter mais rotina e vivencias práticas junto ao outro. Isso é facilitado por um senso de fidelidade a si mesmo e se reconhecer como uma fonte de doação amorosa e afetiva. Isso lhe facilita até mesmo lidar com nuances mais críticas e desafiadoras dos outros. O amor pede um misto de alegria e de se trabalhar pelo seu funcionamento.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com