Lagum monta sua "Ilha" no Parque Municipal para lançar 'Depois do fim'

Banda Lagum quer levar para o palco as sonoridades experimentadas no estúdio durante a gravação do álbum 'Depois do fim' (foto: Weber Pádua/divulgação)



O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Horizonte, será transformado em "A Ilha", para receber a banda Lagum, neste sábado (27/5), a partir das 18h. O show faz parte da turnê de lançamento do quarto álbum de estúdio do grupo, "Depois do fim".









“Tenho boas memórias de curtir o parque. Memórias recentes. Fizemos shows importantes lá, em festivais. Agora vai ter um show só nosso naquele espaço maravilhoso”, comemora.





Além de Calais, a banda reúne Otavio Cardoso (Zani), Jorge Borges e Francisco Jardim (Chico). “São várias maneiras de interpretar o 'mergulho' que fizemos para produzir o álbum 'Depois do fim', a narrativa dele. O que a gente traz mais deste álbum para o show, além das músicas novas, é a ideia do que experimentamos dentro do estúdio, os instrumentos diferentes. Levar isso para o palco foi um desafio”, conta Zani.

Session e Palácio das Artes

Francisco Jardim comenta por que o Parque Municipal é especial. “Nas redondezas da Avenida Afonso Pena, gravamos nossa ‘session’ no Automóvel Clube, fizemos a estreia do álbum e convidamos os fãs para ouvirem em primeira mão no Palácio das Artes. Lá faz fronteira com o Parque Municipal. É um lugar icônico, onde a gente tem o maior prazer em tocar”, afirma Chico.





“A gente vai trazer as pessoas para a imersão no nosso mundo, esse é o conceito da Ilha”, diz, ressaltando a soma de vários fatores, como a nova sonoridade do álbum e o ambiente do Parque Municipal, “esse lugar icônico”.





O desejo da Lagum é “entregar uma parada completamente imersiva para a galera se deliciar e curtir”, diz o músico. Radio Exodus fará a abertura do show, que contará também com a participação da DJ Kingdom.

A ILHA

• Show da Banda Lagum. Com Radio Exodus e DJ Kingdom.

• Neste sábado (27/5), às 18h.

• Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro).

• Ingressos: de R$120 a R$ 240, à venda no site Sympla