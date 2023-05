Kiko Zambianchi, Digão e Egypcio fazem show nesta quinta-feira em BH

677

Kiko Zambianchi interpretará sucessos como "Primeiros erros" no show desta noite no Galpão 54 (foto: Priscila Prade/Divulgação)





Kiko Zambianchi, Digão (Raimundos) e Egypcio (ex-Tihuana) são as principais atrações da quinta edição do festival Casa do Rock que acontece nesta quinta-feira (25/5), às 20h, no Galpão 5.









Cantor, compositor e instrumentista, Kiko Zambianchi adianta que interpretará os sucessos “Primeiros erros”, lançado em 2000 pelo grupo Capital Inicial, e “Rolam as pedras”, lançado por ele em 1985.





“Também vou tocar 'Mais', 'Tudo é possível', 'Primeiros erros' e 'Bom dia'. Tem mais uma que é surpresa, talvez seja da Legião Urbana...”, adianta o músico paulista.

Zambianchi explica que, como é um dos convidados do Casa do Rock, vai focar em seus hits. “Este show agora não é com a minha banda. O grupo Os Spoilers vai acompanhar todos os artistas convidados. Fiz com eles, recentemente, um show em Florianópolis e foi muito legal, e agora faço este em BH.”

Hits e lado B

KIko conta que hoje está à frente do selo New House e pretende lançar vários artistas cantando músicas inéditas. “Nos anos 1980, não queríamos ouvir a música que a gente já conhecia, gostávamos de ouvir aquela que ninguém ouviu. Acho que se essa cultura voltasse seria lindo, porque apareceriam outros artistas também”, acredita Zambianchi.





“Hoje, em um show de músico de banda famosa, o público quer que ele toque os sucessos de sua banda. A gente tem que entender e usar isso com sabedoria”, acrescenta. “Então, quando o show é só meu, gosto de colocar os hits, mas também algumas músicas do lado B”, acrescenta.

Vocalista e guitarrista dos Raimundos, Digão é outro destaque do festival Casa do Rock. O artista criou o grupo em 1987, ao lado de Rodolfo Abrantes, que deixou a banda em 2001. Com 30 anos de estrada e oito discos lançados, os sucessos “Mulher de fases”, “I saw you saying”, “Reggae do manero”, “A mais pedida” e “Quero ver o oco” estarão no repertório dessa noite.

“Eu e Os Spoilers estamos com um set bem bacana, bem apurado. Tocamos músicas que a gente gosta, canções que fizeram a nossa vida como músicos.”

Raimundos e outros rocks

Entretanto, Digão ressalta que a apresentação desta noite não será baseada somente no Raimundos. “A gente toca, principalmente, rock dos anos 1990 e um pouco dos anos 1980. E é uma vibe muito boa, pois Os Spoilers são uma banda bem rock and roll, bem atitude, a gente se deu muito bem no palco. Tocamos recentemente em Curitiba e Porto Alegre, e foi muito legal.”





Digão conta que, mesmo com a morte do baixista Canisso (1965-2023), o Raimundos conseguiu “manter a agenda e a família”. O artista explica ainda que está apostando em novas composições que compartilha com os amigos.





“É muito legal, porque eles sentem que é a linha do Raimundos, mas que é uma coisa nova, ou seja, tipo um horizonte muito bacana. Já tem tempo que estou para lançar um disco...mas a gente deixou para 2024, porque este ano é só mesmo espairecer a cabeça e a banda se reagrupar de novo e sentir a vibe das coisas. Aprendi a lição de que a vida é muito louca, um sopro. A gente tem que estar sempre pronto para enfrentar as situações.”









Outra atração da noite, Adriano Grande, ou Egypcio, é ex-vocalista da banda Tihuana e assumiu os vocais de Chorão na turnê especial de 30 anos do Charlie Brown Jr.

No show de hoje à noite, vai apresentar os clássicos “Proibida pra mim”, "Zóio de lula”, “Rubão”, “Só os loucos sabem”, “Papo reto” e “Céu azul”. Além disso, algumas músicas do Tihuana também, como "Pula", “Eu vi gnomos" e "Tropa de elite".

“CASA DO ROCK – 5ª EDIÇÃO”

• Nesta quinta-feira (25/5), às 20h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54 – Lagoinha), com Kiko Zambianchi, Digão, Egypcio, Grita, Os Spoilers e DJ Felipe Villela.

• Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) pelo site http://casadorock.com.br.

• Informações: (31) 99433-8253.

























































O artista vê o palco como um divã ou algo divino. “É onde me elevo e me sinto em contato com Deus. Gosto de ver o público cantar, de ver a galera feliz, dançando e cantando, isso me faz bem. Gosto também de fazer bem às pessoas.”