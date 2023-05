Horóscopo do dia (22/05): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

677

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de sua individualidade. Isso hoje se alinha com um forte senso de propósito e centramento na comunicação. Está defendendo e comunicando exatamente quem você é e o que acredita. A posição lunar lhe traz senso de segurança em seus valores e no que lhe pertence.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Comunicação, coragem e interiorização

O sextil entre Sol em Gêmeos e Marte em Leão traz para o dia de hoje grande firmeza e consciência de comunicação e espaço pessoal. Também há um forte senso de aventura, viagem, coragem e assumir riscos. A Lua entra em Câncer, potencializando nosso lado mais afetivo e acolhedor, além de um senso de interiorização.

Horóscopo do dia (22/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com