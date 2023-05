677

Horóscopo do dia (20/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Identidade e transformação de relação

Marte entra em Leão. Nosso senso de individualidade, criatividade e espaço pessoal aumenta drasticamente. Estamos utilizando de alegria, coragem e determinação para ter ação na vida e buscar o que é nosso. A oposição a Plutão em Aquário, todavia, nos desafia na transformação das relações a partir de nossa ação. Busque entender se tem projetado suas sombras nos outros, se tem abusado do poder ou sido submisso e busque a transformação de padrões enrijecidos na troca com os outros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra no criativo signo de Leão e lhe traz maior senso de aventura, coragem, criatividade e espaço pessoal. Romances e aventuras intensos. Diversão, hobbies, esportes e artes evidenciados. A oposição a Plutão lhe pede que busque romper com ideias massificadas ou querer agradar demais o social. Busque aquilo que lhe diferencia do grupo e transforme sua mentalidade para agir.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua ação agora será muito mais voltada para suas emoções, vida pessoal, familiar e subjetiva. Busque se empoderar ao cuidar de si mesmo e viver a vida privada. Necessidade de se individualizar mais no contexto familiar. A oposição a Plutão lhe pede que transforme compromissos, carreira, relação com figuras de autoridade (e como você exerce autoridade) e tudo aquilo que é estabelecido, mas pode ser rígido. Tenha a coragem de lutar pelo seu bem estar emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua fala e comunicação tendem agora a ser bem mais assertivas, diretas e alinhadas à sua essência. Busque centramento para tomar decisões e agir. Necessidade de comunicação sem máscaras e de forma mais direta. A oposição a Plutão lhe pede que questione determinadas crenças, dogmas e visões de mundo. Saiba se manter firme em sua argumentação quando preciso, mas sem obstinação. Saiba quebrar conceitos rígidos e abrace sua rapidez mental.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora uma grande força para mobilizar recursos materiais e finanças com criatividade, afinco e grandeza. Está mais aguerrido ao lutar por seus valores e defendendo o que é seu. A oposição a Plutão mostra que é preciso que haja equilíbrio entre o dar e receber. Não se permita ser abusado por outras pessoas. Também deve transformar as próprias emoções para liberar seu potencial abundante e criativo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz muito mais aguerrido, individual e cheio de coragem e iniciativa. Busque aquilo que é importante para você a nível pessoal e de expressão saudável do ego. A oposição a Plutão pode lhe trazer desafios nas relações e parcerias. Busque transformar a maneira como se relaciona com o outro para que não perca a si mesmo de vista. Seja firme, mas evite a obstinação ou luta por poder inconsequente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz necessidade de reciclar e repensar seu senso de individualidade. Muitas vezes, aqui, uma ação de bastidores ou intenção sutil pode ser mais efetiva do que bater de frente. Limpeza e transformação criativa de conteúdos subconscientes. A oposição a Plutão pode lhe trazer desafios com trabalho, rotinas, colegas, saúde ou tudo que se refira ao mundo material. Busque a sabedoria interna antes de comprar brigas ou arriscar autosabotagem.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há agora maior senso de ação de sua parte quanto a causas, grupos, amizades, vida online e pensamentos inovadores. Busque atuar e ter liderança para com as causas que precisar. Maior senso de individualidade na vida social. A oposição a Plutão mostra que você está reconhecendo melhor seu valor pessoal, mas lembre-se que às vezes é preciso ceder pelo bem maior. Busque equilíbrio entre expressão pessoal e contribuição coletiva.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra no criativo signo de Leão, lhe pedindo ações corajosas e criativas, em especial na carreira, projeção pública e uso da autoridade. Há maior necessidade de se ter uma ação madura e tomar as rédeas da própria vida. A oposição a Plutão, seu regente, mostra que certas emoções passadas, carências, questões familiares ou de subjetividade estão sendo transformadas, mas você deve evitar se sabotar. Assuma seu espaço de forma madura e integrada com suas emoções.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu ímpeto por expansão ganha muita força e audácia neste período. Há um forte alinhamento com suas crenças, visões de mundo, fé e objetivos futuros. Busque sua natural alegria e força de vontade para crescer. A oposição a Plutão lhe pede a quebra de medos, ideias rígidas, dúvidas ou se influenciar demais por opiniões alheias. Foque em sua fé e nas muitas possibilidades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há agora uma forte motivação para o aprofundamento emocional e a necessidade de mudanças. Está com mais coragem para encarar traumas, medos e emoções desafiadoras. Maior ímpeto afetivo e sexual com criatividade. A oposição a Plutão mostra que você precisa quebrar alguns padrões e valores rígidos, se abrindo mais para a sensibilidade. Busque estar por inteiro em tudo que fizer, mas sabendo ceder quando for bom e justo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz maior ímpeto nas relações e parcerias. Está buscando mais estímulo e ação junto ao outro. Busque estar por inteiro e ser criativo a dois, mas evite brigas desnecessárias. A oposição a Plutão no seu signo (solar ou ascendente) mostra que você precisa desconstruir r transformar muitas coisas em si mesmo para potencializar o sucesso das relações. Traga tudo para um campo real, honesto e direto para com o parceiro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua ação se volta muito agora para o mundo prático, rotinas, tarefas, trabalho e saúde. Tudo isso deve ser encarado com coragem, dinamismo e criatividade. Momento para fazer o que deve ser feito, sem procrastinações. A oposição a Plutão mostra que você precisa trabalhar certos padrões emocionais, subconscientes e/ou espirituais para que evite autosabotagem, mas que se reconcilie com suas sombras e faça seu serviço bem feito no mundo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com