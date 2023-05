Rita Lee: assista ao vivo a missa de sétimo dia

A missa de sétimo dia da cantora Rita Lee será nesta terça-feira (16/5), a partir das 12h30 (Horário de Brasília). A cerimônia é aberta ao público, na Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo, em São Paulo. Os fãs que não puderem comparecer podem acompanhar ao vivo a transmissão no YouTube.





A “rainha do rock”, ou “padroeira da liberdade” como preferia ser chamada, foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2021

Missa de sétimo dia de Rita Lee começa às 12h30 (foto: Reprodução/Instagram)

Em um trecho do livro “ Rita Lee: uma autobiografia ” (2016), a cantora fez uma profecia sobre a repercussão de sua morte.

Ela diz: “Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ‘Ovelha negra’, as TVS já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair", disse.





E continuou: "Nas redes sociais, alguns dirão: ‘Ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk’. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu tocando minha autoharp e cantando para Deus: ‘Thank you Lord, finally sedated’. (...) Epitáfio: Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa.”