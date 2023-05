AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você teve de revisar questões emocionais, familiares e passadas. Agora terá condições de valorizar mais suas raízes e ter uma escuta no meio familiar. Clareza em como cuida do lar e maior entendimento de seus sonhos, emoções e subjetividades. Possibilidades de mudanças e adaptações bem feitas em casa e na vida pessoal. Entendimento de emoções com leveza e realismo.

Mercúrio direto em Touro

Mercúrio ao movimento direto no signo de Touro. Após o período de revisão, teremos mais clareza para buscar soluções práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado. Resgatamos nosso senso de valor e nosso campo mental está repleto daquilo que tem validade.

