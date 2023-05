Filme 'Maria - Ninguém sabe quem sou eu' traz Maria Bethânia na intimidade

(foto: Globofilmes/divulgação )

“Maria – Ninguém sabe quem sou eu”, filme sobre Maria Bethânia, já pode ser assistido na plataforma Globoplay. Este foi o documentário nacional mais assistido nos cinemas em 2022 – atraiu cerca de 20 mil espectadores. “Dadivosa, vaidosa, bonita, elegante no seu sentimento. Que privilégio ser filha de minha mãe, dona Canô. Que mulher forte, que mulher sábia, nos criou com tanta sabedoria. Muito linda, morro de saudade dela, sinto muita falta dela”, diz Bethânia. O jornalista Carlos Jardim, diretor do filme, conta que esta cena causou comoção no público. “Dava para ouvir algumas pessoas fungando e enxugando as lágrimas no cinema. Linda a ligação de Bethânia (foto) com sua mãe. Impossível não se emocionar”, afirma. Dona Canô morreu aos 105 anos, em 2012.