Horóscopo do dia (11/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Entendimento e ponderação

O sextil entre Mercúrio em Touro e Saturno em Peixes nos traz facilidade de entendimento racional e pragmático de questões desafiadoras do inconsciente e das emoções. Lapidação de arestas e fala usada com sabedoria. Também o sextil com Vênus em Câncer facilita o ser amoroso e afável, mesmo ao se colocar os justos limites e ponderações. O movimento ainda retrógrado de Mercúrio nos traz necessidade de interiorização destes temas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem ponderado sobre suas questões de valor próprio, finanças e vida material. Isso hoje vem amparado por uma sabedoria espiritual e/ou emocional que lhe permite reavaliar aprisionamentos, crenças e ilusões dos setores sutis que podem ter lhe atrapalhado na vivência da prosperidade. Busque entendimento e integração através de processos meditativos, terapêuticos e/ou energéticos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito repensar muita coisa sobre si mesmo e como se valoriza. O aspecto benéfico a Saturno lhe facilita reavaliar a maneira como se coloca perante o coletivo e as emoções envolvidas com sabedoria. Vênus, sua regente, facilita o processo de refletir e ponderar sobre seu senso de valor próprio e como utilizar isso na interação com os semelhantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspectos harmônicos com Saturno e Vênus. Você tem reavaliado e ponderado muitas questões emocionais e subconscientes. Aqui em especial, a carreira e as finanças tomam o centro, lhe pedindo que resgate seu senso de autovalorização e merecimento, se permitindo maiores realizações no plano material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você tem reavaliado a maneira como se comunica e troca com grupos, amizades e se expressa no coletivo. Tudo isso vem facilitado agora por uma firmeza ética e de princípios que lhe traz senso de fortaleza. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) também entra na equação, lhe trazendo sociabilidade e afeto, equilibrando a expressão de todas estas facetas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem reavaliado sua carreira, objetivos no mundo, autoridade e senso de compromisso. Hoje há forte conexão com partes emocionais de si mesmo que auxiliam neste processo. Você tem amadurecido e lapidado seu senso de valor conjunto e parcerias, assim como o valor disso tudo e isso lhe traz capacidade de entender os seus limites e necessidades de auxílio.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspectos harmônicos com Saturno e Vênus. Há uma reavaliação de crenças, ideias e princípios ocorrendo em sua vida e isso agora é facilitado pelas interações humanas. O auxílio de amigos ou grupos pode ser fundamental para entender novas formas de ver a vida, mas também dentro de um senso de limites e realismo junto do outro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem reavaliado muitas questões emocionais profundas, sexualidade, afetos, partilhas e emoções. Tudo isso hoje é facilitado por um senso de realismo e crítica que lhe facilita organizar melhor as ideias e refinar as interações. Vênus, sua regente, também auxilia o processo lhe trazendo senso de compromisso, limites e amadurecimento nas relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você tem reavaliado as relações, em especial as românticas, parcerias e/ou casamento e o valor de tudo isso. Hoje há uma facilidade em processar tais questões a partir de um senso de maior liberdade e significado na troca, assim como um amadurecimento e apropriação de si mesmo e seu poder pessoal. Capacidade de expandir com o outro, mas com realismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você ter reavaliado suas rotinas, hábitos, saúde e trabalho e como melhor vivenciar essa esfera prática da vida. Hoje há um senso de facilitação emocional que lhe permite entender restrições emocionais que afetaram o campo prático e amadurecer tais emoções. O senso de troca afetiva e partilha também facilita o processo, portanto pode aceitar o auxílio dos semelhantes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico com Mercúrio. Você tem lapidado muitas arestas de sua mente e ideias nos últimos tempos. Hoje há uma forte conexão entre esse amadurecimento e as ideias que tem acerca de si mesmo. Tudo isso é facilitado por um senos de cooperação e harmonia com os outros, lhe auxiliando a se expressar nos contextos sociais, mas sem deixar de ser você mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto harmônico com Mercúrio. Você tem lapidado seu senso de valor próprio, finanças e merecimento. Tudo isso lhe auxilia no repensar de questões emocionais, familiares e/ou passadas. Busque dentro de si mesmo essa força toda, deixando ir velhas expectativas sociais ou de outras pessoas. Reconexão inteligente com a valorização, cuidado e amor próprios.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem reavaliado muitas ideias e conceitos. Isso agora é facilitado por Saturno, que passa pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe amadurecendo e trazendo uma sensibilidade mais realista. Essa sabedoria interna lhe facilita também o saber quando e como se comunicar, assim como cultivar o silêncio nas horas oportunas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com