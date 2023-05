Horóscopo do dia (10/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Valor e afeto

O sextil entre Vênus em Câncer e Nodo Norte em Touro nos traz facilidade em buscar um senso de valor próprio e materialidade, mas também aliado à segurança emocional, pertencimento e partilha. A Lua em Capricórnio facilita o processo, trazendo uma forma mais madura e realista na troca afetiva.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz a capacidade de partilhar afeto, intimidade e familiaridade, mas sem perder o foco em si mesmo e em seus valores pessoais. Busque partilhar mais do que tem de bom a oferecer com aqueles mais próximos. A Lua em Capricórnio lhe traz um tom mais amadurecido e de autoridade para se lidar com a sensibilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe traz agora a capacidade de verbalizar e partilhar mais suas emoções e sensibilidade. Isso hoje trabalha em harmonia com um foco voltado muito para a sua individualidade e senso de limites e valores. A posição lunar lhe traz maior senso de fé, aventura e liberdade, mas sem perder o realismo e objetividade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande foco na sua espiritualidade e vida emocional, mas trabalhando em harmonia com sua vida material, finanças e senso de valor próprio. Busque enxergar a relação direta entre aquilo que você vibra e suas possibilidades materiais. A posição da Lua lhe traz uma intensa transformação emocional, mas que deve ser feita com maturidade e realismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais sociável, amável e simpático. Hoje há uma harmonia com seu caminho de vida, que lhe pede mais abertura para as amizades, valores de grupo, causas e coletividade. Mas tudo isso sem perder a si mesmo. A Lua, sua regente, lhe traz abertura emocional aos outros, mas com limites e maturidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz harmonia entre seu caminho de conquista e materialização no mundo com sua sensibilidade, inspiração e/ou espiritualidade. Questões subconscientes facilitam o fluir profissional, da autoridade ou de compromissos. A posição lunar lhe traz aterramento, mas também sensibilidade para se lidar com rotinas, saúde, trabalho e colegas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz capacidade de buscar seus objetivos futuros, fé e possibilidades em harmonia com amizades, grupos e/ou propósitos coletivos. Busque se abrir para a sensibilidade das relações, que pode agora lhe expandir horizontes. A posição lunar lhe traz maior segurança em si mesmo e seu poder pessoal vivido com maturidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe traz agora grande carisma e atratividade para com questões profissionais e conquistas materiais. Isso se alinha hoje em harmonia com seu caminho de profunda e valorosa transformação emocional. Capacidade de ir a fundo a certas questões, favorecendo o crescimento no mundo. A posição lunar lhe traz conexão com sua profundidade, mas de forma madura e objetiva.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz a capacidade de buscar as relações, mas tendo em vista a expansão conjunta e novas possibilidades e rumos. Há uma fé, alegria e sensibilidade que lhe permitem trazer coisas de valor aos outros. A posição lunar lhe traz uma maior sensibilização da mente, levando-a para um lado mais intuitivo e acolhedor, mas sem perder os limites justos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz harmonia entre seu caminho de trabalhar, servir, realizar e estar no mundo material com a necessidade de troca afetiva, sexual, emocional e na partilha de bens. Esforços em conjunto podem facilitar muito o progresso agora. A posição lunar lhe traz segurança em seu senso de valor próprio com limites e aterramento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz equilíbrio entre seu caminho de expressar a si mesmo e a necessidade de troca, afeto, romance e/ou parceria. Está se expressando de forma valorosa, mas também generoso no que pode oferecer aos outros. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz sensibilidade e acolhimento à tona, mas dentro de um senso justo de limites e realismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz a capacidade de mergulhar fundo em questões emocionais, familiares, pessoais e/ou passadas, mas também com senso crítico e realismo. Sua capacidade de ser útil nos contextos familiares está em alta e pode ser muito bem aproveitada agora. A posição lunar lhe traz forte subjetividade e compromisso espiritual, assim como pede um olhar mais desapegado e objetivo de questões emocionais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz harmonia entre se comunicar e expressar o que há de melhor e mais belo em si mesmo. Se permita hoje partilhar sua arte, ideias e criatividade com os semelhantes. Expressividade e sensibilidade comunicativas em alta. A posição lunar lhe coloca em contato com a coletividade, mas isso deve ser feito com o devido senso de limites e realismo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com