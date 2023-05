Lula sobre Rita Lee: 'Enfrentou o machismo e inspirou gerações de mulheres'

“Rita, agora falta você”. Foi dessa forma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou um texto em que lamenta a morte da cantora e escritora Rita Lee. Nesta terça-feira (9/5), o chefe do Executivo nacional exaltou a importância dela enquanto artista e feminista.

“Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista. Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus à sua trajetória”, escreveu.

Ele ressaltou também que ela “ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia”. “Não poupava nada nem ninguém com seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte”, comentou.