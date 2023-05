Trio Amadeus faz show com sua mistura de erudito e rock hoje em BH

Fábio Lopes (violão e voz), Marcelle Chagas (harpa e voz) e Rafael Marcenes (violino) formam o trio Amadeus, que surgiu entre colegas do curso de física da UFMG (foto: Gus Luz/Divulgação)

Ao longo de seus 20 anos de estrada, o Trio Amadeus vem construindo um currículo sólido e extenso. Somando milhares de visualizações nas redes sociais, o grupo belo-horizontino alcança fãs em todo o mundo, com suas versões autorais que mesclam sucessos das músicas clássica e contemporânea. Tudo isso já rendeu o lançamento de seis discos, além de shows por todo o país e também na Europa, em cidades como Portugal, Paris e Praga. Ao longo de seus 20 anos de estrada, o Trio Amadeus vem construindo um currículo sólido e extenso. Somando milhares de visualizações nas redes sociais, o grupo belo-horizontino alcança fãs em todo o mundo, com suas versões autorais que mesclam sucessos das músicas clássica e contemporânea. Tudo isso já rendeu o lançamento de seis discos, além de shows por todo o país e também na Europa, em cidades como Portugal, Paris e Praga.









A cantora e harpista Marcelle Chagas relembra que o encontro se deu de forma muito natural. “Eu vim do clássico, canto desde pequena. Os meninos eram roqueiros, foi daí que surgiu a mistura de estilos que temos até hoje e seguimos fazendo com muito frescor.”





Logo no início da banda, Marcelle trocou a graduação de física pela música, tendo estudado canto lírico e se aprofundado na harpa como instrumento complementar. Quatro anos depois, Rafael Cheib decidiu seguir novos caminhos e abriu espaço para a chegada de um novo Rafael, desta vez com o sobrenome Marcenes, que é violinista e se tornou o outro vértice do trio.





De Mozart a Led Zeppelin

As apresentações do Trio Amadeus se caracterizam pela mistura dos vocais de Marcelle e Fábio Lopes, acompanhados pela harpa, violino e violão, em releituras de um repertório popular e bastante eclético, que vai de Mozart (o compositor que inspirou o nome do grupo) a Led Zeppelin.





Para Marcelle Chagas, a maior conquista do grupo ao longo dessas duas décadas foi ter alcançado uma solidez na carreira, embora sejam músicos independentes. Ela conta que o trio já recebeu propostas de gravadoras, mas que elas não eram compatíveis com o perfil que o grupo quer manter.





Por isso o apoio do público se tornou fundamental. “Estamos felizes e muito gratos pelo público que sempre nos deu esse suporte. É impossível ter uma carreira como músico independente tão duradoura sem o apoio do público”, diz a cantora e harpista.





Atualmente, Fábio e Marcelle são casados e pais de três filhos, os pequenos Sara, Lara e Davi. O casal tentou "musicalizar" as crianças desde bem cedo, mas, de início, elas não demonstraram muito interesse em comparecer às aulas com os professores de música. Mais tarde, a vontade surgiu naturalmente nos filhos, que serão uma das atrações-surpresa desta noite.





“Nós vamos fazer um pequeno número em família e tenho certeza de que vai ser encantador. Eles são muito leves e apaixonados pela música, com certeza vão elevar o clima da apresentação”, afirma Marcelle Chagas.





Os músicos que se conectam diariamente com o público pelas redes sociais estão animados para subir ao palco. Para eles, a apresentação ao vivo traz uma vibração contagiante que renova as energias para continuarem com os lançamentos on-line. Além da performance em família, o show irá contar com a participação de 24 bailarinos do grupo Toute Forme.







20 ANOS DO TRIO AMADEUS Show nesta sexta-feira (5/5), às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). O repertório foi pensado especialmente para o clima de comemoração, com as músicas mais pedidas pelo público. “Geralmente fazemos shows temáticos, mas, desta vez, vai ter tudo de mais lindo e impactante do nosso repertório”, comenta Marcelle. Na setlist estarão presentes as faixas ‘Stairway to heaven’, ‘Sweet child of mine’, ‘A flauta mágica’, ‘O fantasma da ópera', entre outras versões de sucesso do trio.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes