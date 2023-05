Vanessa da Mata e Orquestra Opus voltam a se apresentar em BH (foto: Naiara Napoli/divulgação)

A cantora e compositora Vanessa da Mata e a Orquestra Opus fazem única apresentação neste sábado (29/4), às 20h30, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). O show traz os sucessos da cantora, como “Não me deixe só, “Boa reza” e “Amado”, com arranjos exclusivos criados pelo maestro Leonardo Cunha, fundador da Opus.