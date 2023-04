Horóscopo do dia (27/04): Confira a previsão de hoje para Libra

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua Crescente lhe traz maior expansividade e alegria na interação com os semelhantes. Há segurança emocional em pertencer a grupos e amizades, mas sendo fiel a si mesmo. Bom para diversão com amigos e usar a criatividade no auxílio ao coletivo. Também o aumento da expressividade e atuação na mídia ou redes sociais pode lhe beneficiar.

Lua Crescente em Leão

A Lua entra na fase Crescente no signo de Leão. Estamos mais apropriados de nossas emoções e de nosso senso de segurança de identidade. A fase crescente nos pede que usemos de mais alegria e expansividade. Essa Lua traz necessidade de reconhecer nossos talentos e valores (a partir do Sol em Touro) e expandir nossa criatividade, alegria, doação emocional e empoderamento pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com