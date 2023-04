Horóscopo do dia (25/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções e consciência

O sextil entre Sol em Touro e Saturno em Peixes traz para hoje um tom uma tanto mais realista, mas sem perder a coragem e consciência. Há necessidade de se lapidar questões emocionais, mas junto de um forte senso de consciência, perseverança, tenacidade e realismo. Capacidade de alinhar planos com concretizações e o sutil com o palpável.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há agora um forte senso de propósito no mundo material, crescimento financeiro e vivência dos prazeres do mundo palpável. Algumas emoções precisam hoje ser trabalhadas, em especial questões subconscientes, psíquicas e aquelas não trabalhadas que envolvam o tema da prosperidade. O movimento está facilitado para que haja liberação emocional e movimentação material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo, sua personalidade, sua essência e propósitos pessoais. Você é chamado a ser genuinamente quem você é, saindo de excessos nas relações. Algumas questões emocionais ligadas a amizades, grupos e sua relação com o coletivo são lapidadas para que você esteja individuado.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ocorre hoje um alinhamento de questões emocionais, subconscientes e/ou espirituais com sua vida profissional, autoridade e propósito no mundo. Busque ouvir o lado sutil para lapidar arestas na sua vida objetiva. Também um senso de autoridade pode lhe ser útil ao se lidar com emoções e vibrações sutis. Busque ter sensibilidade e ponderar antes de decidir.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um momento propício para estar engajado em grupos, causas, com amigos ou na partilha com muitos. Você está lapidando algumas arestas quanto a crenças, visões de mundo e posicionamentos, o que facilita o processo. Compromisso em dar passos concretos rumo ao futuro, trazendo emoções para o crivo do realismo, mas também da fé e mudanças.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto auxiliar de Saturno. Você é chamado a brilhar no mundo lá fora, concretizar seus objetivos com muita perseverança e realismo, usando de sua criatividade para crescer profissionalmente. Algumas arestas emocionais são lapidadas, alguns medos, dependências ou emoções afins, pedindo que você amadureça emocionalmente e cresça.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você é chamado agora a buscar expansão, coisas grandiosas e crescimento. Deve se conectar com sua fé e buscar possibilidades que lhe tragam valorização. Algumas questões emocionais ligadas às relações e vida social são lapidadas para que você possa crescer. Busque enxergar onde se prendeu por conta dos outros e saiba estar junto do outro com senso de limites.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe pede que esteja pleno e abeto às mudanças e transformações. Você é chamado a se transformar e também questões emocionais, sexuais e de partilha. Tudo isso é facilitado por um senso crítico e realista que lhe traz uma perspectiva mais aterrada do campo emocional. Questões de saúde e rotina também podem facilitar catarses emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há agora um forte ímpeto para ir em direção às relações e parcerias com muita consciência. Há um forte amadurecimento pessoal e de expressão que lhe pede um senso mais realista neste sentido. Você está lapidando arestas emocionais em si mesmo que lhe facilitam ter relações mais estáveis e duradouras. Saiba se comprometer quando sentir que é esse o caminho.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje há um forte senso de lapidação e amadurecimento emocional lhe facilitando a relação com o mundo material, rotinas e saúde. Busque entender e processar suas questões emocionais, pessoais e familiares, buscando algo de serviço útil e senso crítico como catalisadores. Amadurecimento emocional facilitando uma boa saúde e consciência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto auxiliar com o Sol. Há um senso de lapidação e amadurecimento mental que está conectado a um profundo encontro com sua consciência e individualidade. Busque disciplina mental para aumentar sua qualidade vibracional. Firmeza na comunicação de quem se é, do espaço pessoal e da própria luz.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto auxiliar com o Sol. Há um senso de lapidação ligada a bens materiais, valores, talentos e valor pessoal. Tudo isso lhe facilita resoluções no campo emocional, familiar e pessoal. Há uma forte e firme transmutação emocional que lhe pede amadurecimento para se lidar com questões de ordem prática e objetiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande senso de amadurecimento e autoridade pessoal. O aspecto ao Sol no seu setor comunicativo lhe permite que use desta autoridade para se comunicar com clareza e de forma valorosa. Seu conhecimento e experiência podem ser muito úteis agora. Força para estudar e interagir.

