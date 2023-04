Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua mente se volta para seu profissionalismo, realização material e como faz as coisas por conta própria. Não é o momento para decisões definitivas, mas para rever e resgatar seu senso de valor no mundo. Reavaliação de estruturas construídas e resignificação disto. Repense o que projeta lá fora, sua autoridade, compromissos e imagem profissional, tudo isso com muita autovalorização.

Mercúrio retrógrado em Touro

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Touro. Devemos reavaliar nosso senso de valor próprio e a maneira como comunicamos nosso senso de valor e cuidados com o mundo material. Momento para se repensar as nuances práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com